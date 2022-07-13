Несмотря на рост заболеваемости COVID-19 и распространение новых подвидов «Омикрона», Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения. Об этом стало известно на селекторном совещании руководителя ведомства Анны Поповой с регионами, сообщила пресс-служба.

В общем количестве штаммов ковида, которые выявляют у вновь заболевших, стала расти доля новых подвариантов «Омикрона». Он легче переносится от человека к человеку. Из-за этого людям с хроническими заболеваниями посоветовали опять носить маски и обрабатывать руки антисептиком.

Однако участники совещания с Анной Поповой отметили, что это не привело к существенному увеличению числа тяжелых случаев и госпитализаций. Заболевание, вызванное подвариантами ковида BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами «Альфа» или «Дельта».

«Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется», — объяснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По итогам минувшей недели в России зарегистрировано 22 683 случая заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 15,46 на 100 тысяч жителей, что на 8,2% выше, чем на прошлой неделе, и на 6% выше, чем в среднем за последний месяц.