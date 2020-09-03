Судьба Месси и «Барселоны» решится через пару часов. Какие шансы, что аргентинец покинет родной клуб

3 сентября решится судьба Лионеля Месси. Испанские и аргентинские СМИ уверены, что до конца этого сезона футболист останется в «Барселоне». Английские издания убеждены, что каталонцы отпустят форварда. Не исключено, что в «Манчестер Сити». А что по этому поводу думают в России?

В Испании уверены, что с вероятностью в 90% Месси останется в «Барселоне» до истечения действующего контракта в 2021 году. Кузен Лео Макси Бьянкукки, пишет Mundo Deportivо, также не уверен, что каталонцы отпустят брата. А отец Месси подтвердил изданию, что после встречи с президентом «Барсы» Хосепом Бартомеу они с сыном рассматривают вариант остаться. На родине футболиста, в Аргентине, тоже разделяют это мнение.

Источники британской The Telegraph, напротив, уверены, что форвард все-таки уйдет из команды, причем не за 700 прописанных в контракте миллионов евро, а всего за 100. Не исключено, что его новым клубом все-таки станет «Манчестер Сити».

Шансы остаться

Верить всему написанному в испанских СМИ не стоит, считает комментатор Ла Лиги Станислав Рынкевич. Спортивные издания, особенно каталонские и мадридские, периодически пишут то, что хочет видеть руководство «Барселоны» или «Реала». Но контракт Месси действует до 2021 года, а значит, все карты на руках у сине-гранатовых.

«Как он ни пытался найти лазейки, но даже сама Ла Лига сказала, что правда на стороне клуба, а не игрока. Поэтому я не исключаю того, что юридически у Месси нет рычагов влияния на „Барселону“ в этой ситуации», — считает комментатор.

Другое дело, что удержание игрока, который не хочет оставаться, обернется для каталонцев имиджевыми и финансовыми потерями. Зарплата у него огромная, даже с какими-то вычетами за невыход на поле платить ее будет невыгодно. И есть вероятность, что если условный «Манчестер Сити» предложит «Барсе» 200 миллионов евро, то клуб согласится на такое предложение. Деньги возместят какие-то потери, потому что прописанные в контракте 700 миллионов никто за него не заплатит.

Причины ухода

Какой-то единственной причины, по которой многолетний бессменный лидер «Барсы» решил оставить родной клуб, считает Рынкевич, нет. Скорее всего, желание уйти спровоцировало то, что в последние годы каталонцы становятся все менее конкурентоспособными. И результаты на европейской арене только ухудшаются.

«Месси неоднократно говорил, что хочет закончить карьеру в „Барселоне“. Но вообще, он в команде до тех пор, пока она представляет серьезный спортивный проект. А мы понимаем, что последние годы она не представляет серьезный спортивный проект после позорных поражений несколько лет подряд от „Ромы“, потом от „Ливерпуля“ и теперь от „Баварии“ со счетом 2:8», — добавил Рынкевич.

Новый наставник каталонцев Рональд Куман не вызывает большого доверия у Месси, у которого и без этого накопились разочарования от действий руководства. Плюс команда, похоже, готова отказаться от друга Лео Луиса Суареса в пользу «Ювентуса». Все это в совокупности не вписывается в видение капитана того, какой должна быть «Барселона».

Преступление против футбола

Фанаты сине-гранатовых и поклонники Лео мечтают, чтобы он остался в команде. Но при этом большинство из них поддерживает капитана, понимая причины, по которым у него появилось желание уйти, и ратуют за то, чтобы его отпустили. Нападающий уже отказался тренироваться с другими игроками, и он не планирует приезжать на предсезонный сбор.

«Потому что если дойдет до того, что Месси год не будет играть в футбол, это будет преступлением против футбола. Есть небольшая часть болельщиков, которая считает, что Месси, как капитан и лидер, доложен собраться и вести команду дальше. Но большая часть на его стороне в этой ситуации», — отмечает Рынкевич.

Шансы на то, что Месси продлит в следующем году контакт с «Барсой», в теории имеются, убежден комментатор. Но только если президент клуба Хосеп Бартомеу отправится в отставку. Отношения у них сложные — каждый борется за сохранение собственного имиджа.

«Теоретически можно предположить, что если Бартомеу прямо сейчас уходит и клуб вдруг покупает каких-то игроков, которые Месси нравятся, то он может остаться. Но это наименее вероятная ситуация развития всего этого», — пояснил комментатор.