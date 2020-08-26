Всего лишь футболист? Месси решил покинуть «Барселону», но в его уход никто не верит

Лионель Месси планирует уйти из «Барселоны» — клуба, в котором он стал одним из лучших бомбардиров команды. Рассказываем о том, что «Барса» и Месси дали друг другу за столько лет и почему футболист решил покинуть каталонский клуб.

Месси 33 года. Частью «Барселоны» он стал в 17 лет и с тех пор вместе с клубом выиграл девять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

Месси неоднократно становился лучшим футболистом Аргентины, в сезоне 2008/2009 клубного европейского футбола он стал лучшим, забив девять мячей в 12 матчах. В 2009-м он получил «Золотой мяч» как лучший футболист Европы, «Бриллиантовый мяч» как лучший футболист мира по версии FIFA. В марте 2012 года Месси установил рекорд результативности для чемпионата Испании — 50 голов за сезон. Ниже — количество мячей, которые Месси забил в сезоне за девять лет.

У Месси еще огромное количество достижений, а последнее — награда The Best FIFA Men’s Player. Но самый последний сезон оказался очень неудачным для «Барселоны». Чемпионом стал «Реал», а сине-гранатовые еще и с разгромом проиграли мюнхенской «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов.

В «Барселоне» в 2014 году Месси побил 87-летний рекорд по количеству забитых голов. Их оказалось 371. Таких успехов достиг парень с серьезным заболеванием, которого команда взяла под свое крыло в 13 лет. Изначально у Месси был дефицит соматотропина (гормона роста), но «Барселона» оплатила лечение и сделала из молодого человека того, кем он является сейчас.

Однако 26 августа стало известно, что Месси хочет покинуть клуб. Одной из главных причин, по мнению испанских СМИ, является решение нового главного тренера команды Рональда Кумана избавиться от нападающего Луисса Суареса.

Неудачные условия

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «360» сказал, что решение Месси связано с конфликтом с главным тренером, который отказался давать преференции какому-либо футболисту клуба. В то же время собеседник «360» выразил мнение, что с большей вероятностью уволятся именно начальники команды, а не сам Месси.

В случае, если все-таки Месси уйдет, то у него есть вариант играть только за клубы-миллиардеры, которых очень мало в мире.

Более того, в последнее время «Барселону», как выразился Губерниев, «сильно лихорадит». Игра клуба и самого Месси, по словам собеседника «360», не была на высоте в этом сезоне.

Как у музыкантов запоминается последний альбом, так и в «Барселоне» запоминается последний сезон. В Лиге чемпионов команда разгромно проиграла Баварии 2:0. Это чудовищно Дмитрий Губерниев.

Борьба за власть

У спортивного комментатора Георгия Черданцева другое мнение по поводу решения Месси уйти. По словам собеседника «360», в клубе происходит борьба за власть, а футболист в этом процессе самый активный участник, потому что он самый «дорогой актив» команды и его влияние на все процессы колоссальное.

Сильно сомневаюсь, что он куда-то уйдет. Скорее уйдет руководство клуба и придет то, которое Месси будет устраивать Георгий Черданцев.

Если же Месси все-таки окончательно решит уйти в другую команду, то есть предположение, что у него не получится там показать себя. Черданцев обратил внимание и на финансовую сторону вопроса, так как футболисту положены огромные деньги, которые даже «Челси» может не потянуть.

Месси — просто футболист

Обозреватель испанского футбола Станислав Рынкевич рассказал «360», что проблемы у Месси и «Барселоны» появились уже давно. Футболиста не устраивало, как руководство клуба себя ведет, хотя бытует мнение, что в команде именно Месси влиял на все процессы. Он хотел, чтобы «Барселона» вернула Неймара, чтобы остался работать тренер Эрнесто Вельверде, но ничего из этого не произошло.

Такие вещи говорят о том, что да, Месси очень значимый футболист, но всего лишь футболист в структуре клуба Станислав Рынкевич.

Рынкевич считает, что Месси увидел неконкурентоспособность «Барселоны». Ему 33 года, ему нужно выигрывать кубки и набивать репутацию, хотя он и сейчас живая легенда. Но игра в другом клубе у Месси может не получиться. Дело в том, что он очень сильный индивидуальный футболист и способен изменить баланс в команде, в которую придет. У «Барселоны», например, все играли на Месси, но это перестало приводить к результату. В другой команде может произойти то же самое.

В любом случае у Месси есть варианты ухода: «ПСЖ», «Манчестер Сити» и миланский «Интер». В «ПСЖ», по словам Рынкевича, ему позволят играть в его комфортной зоне. В «Манчестере» Месси знает главного тренера, а «Интер» уже давно пытается получить футболиста.

В общем, даже если Месси решит окончательно уйти из «Барсы», то у него есть масса вариантов, куда пойти.