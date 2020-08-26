СМИ назвали причины, по которым Месси уходит из «Барселоны»

Футболист «Барселоны» Лионель Месси решил уйти из каталонской команды. Клуб уже подтвердил, что действующий контракт будет расторгнут досрочно. Есть несколько версий, почему Месси покидает ФК.

Причиной ухода, предположила испанская газета El Mundo Deportivo, могла стать дружба Месси с форвардом Луисом Суаресом. Нападающего «сине-гранатовых» якобы попросили уйти из «Барселоны» новый главный тренер Рональд Куман и руководство команды.

Разговор с Куманом, уверено издание As.com, вынудил Месси принять решение об уходе. СМИ уверяют, что наставник испанской команды отказал аргентинцу в «особом статусе» и привилегированном положении в команде.

Не исключено, что между футболистом и клубом может начаться судебная тяжба, если Месси не захочет вести переговоры о своем уходе.

Впервые в составе «Барселоны» Лионель Месси вышел на поле в 2004 году. Футболист 10 раз становился чемпионом Испании вместе с командой, шесть раз завоевывал Кубок страны и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.