СМИ назвали причины, по которым Месси уходит из «Барселоны»
Причиной ухода, предположила испанская газета El Mundo Deportivo, могла стать дружба Месси с форвардом Луисом Суаресом. Нападающего «сине-гранатовых» якобы попросили уйти из «Барселоны» новый главный тренер Рональд Куман и руководство команды.
Разговор с Куманом, уверено издание As.com, вынудил Месси принять решение об уходе. СМИ уверяют, что наставник испанской команды отказал аргентинцу в «особом статусе» и привилегированном положении в команде.
Не исключено, что между футболистом и клубом может начаться судебная тяжба, если Месси не захочет вести переговоры о своем уходе.
Впервые в составе «Барселоны» Лионель Месси вышел на поле в 2004 году. Футболист 10 раз становился чемпионом Испании вместе с командой, шесть раз завоевывал Кубок страны и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.