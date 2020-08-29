Месси не приедет в «Барселону» на предсезонный сбор

Нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси уведомил руководство клуба, что не намерен на следующей неделе возвращаться в расположение команды на предсезонный сбор. Футболист не будет проходить медицинское обследования, в том числе, не собирается сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

Как стало известно изданию El Periodico, аргентинец хочет встретиться с представителем команды «Манчестер Юнайтед», которая ранее изъявляла желание заключить с ним контракт. Кроме того, есть еще два клуба, которые не против увидеть Месси в своих рядах — Paris SG и Inter.

Руководство футбольного клуба «Барселона» сообщило, что не намерено отпускать Месси без выплаты отступных в 700 миллионов евро.

Эксперт Андрей Малосолов объяснил желание футболиста покинуть «Барселону» сильным кризисом, возникшим после поражения от «Баварии». Тем более, что у футболиста много серьезных предложений от других команд.