«Манчестер Сити» может купить Месси у «Барселоны»

Испанский клуб «Барселона» планирует продать аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Манчестер Сити». Руководители клубов обговаривают суммы.

О предстоящей сделке сообщил таблоид The Mirror со ссылкой на источник. По их версии, «Барселона» согласна продать Месси в английский клуб «Манчестер Сити». Представители клубов в процессе обсуждения сделки.

«Барселона» хочет получить за Месси 280 миллионов евро. При этом каталонцы не исключают вариант обмена аргентинского нападающего на двух футболистов из «Манчестера» с доплатой в 134 миллиона евро.

Накануне Леонель Месси не явился на плановое медицинское обследование в клубе и отказался делать тест на коронавирус. При этом он сообщил руководству, что не намерен на следующей неделе возвращаться в расположение команды на предсезонный сбор. Ранее в СМИ появилась информация о предстоящей встречи Месси с представителем команды «Манчестер Юнайтед» для обсуждения контракта.

Желание у Лионеля Месси уйти из «Барселоны» появилось после плохих спортивных результатов клуба в текущем сезоне, сообщает «Национальная служба новостей».