СМИ: Месси отказался тренироваться с «Барселоной»

По данным издания, игроки «Барсы» все еще верят, что Месси их капитан, хотя он настроен решительно и менять решение об уходе из клуба не собирается. Руководство ведет себя осторожно в сложившейся ситуации, хотя поговаривает о санкциях против форварда.

На прошлой неделе Месси не приехал на прохождение ПЦР-тестов и заявил, что не явится в расположение «Барселоны» к старту сезона в Ла Лиге. Контракт Месси подразумевает наказание за отсутствие в стане клуба без уважительной причины. За это его могут лишить четверти месячного заработка.

Ранее аргентинский футболист заявил, что хочет уйти из «Барсы». Он решил расторгнуть контракт, согласно одному из пунктов в договоре, однако руководители команды не хотят отпускать его без уплаты 700 миллионов евро отступных. По сообщениям СМИ, 33-летний Месси может перейти в «Манчестер Сити».