Критика фанатов сработала. Создатели игры S.T.A.L.K.E.R. 2 отказались от идеи внедрения NFT

Создатели второй части популярной игры S.T.A.L.K.E.R. решили отказаться от внедрения NFT активностей в проект после шквала критики со стороны поклонников. Невзаимозаменяемые токены позволили бы игрокам размещать NPC с собственной внешностью, наносить свое имя на стену внутри игры, а также многое другое. Люди такое новшество не оценили, а компания все отменила после неудачной попытки оправдаться.

Что произошло?

Украинская студия GSC Game World выпустит вторую часть игры S.T.A.L.K.E.R. 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series X|S. В преддверии выхода игры разработчики рассказали о планах внедрить в нее невзаимозаменяемые токены (NFT). По их задумке, приобретая токен, игроки получали бы ряд возможностей. Например, они могли бы создать NPC со своим лицом — то есть персонажа, никак не вовлеченного в сюжет игры. Или могли бы оставить свою подпись внутри игрового мира — например, на стене или столе. А еще по NFT можно было бы приобрести уникальные перчатки и тату для мультиплеера.

Однако поклонники игры не разделили восторга создателей и обрушились на них с жесткой критикой в соцсетях.

«Это отстой. Не буду покупать и откажусь от подписки на этот аккаунт», — отметил один пользователь под твитом компании о нововведении.

«Воодушевление по поводу этой игры достигло рекордно низкого уровня, сохраняйте игровой контент в игре, остановите ерунду с NFT», — написал еще один поклонник. Другой пользователь Twitter согласился с ним, подчеркнув, что NFT — это худшее, что случилось с индустрией видеоигр.

Парень по имени Маркус заявил, что потерял весь существующий интерес к игре и обязательно скажет своим друзьям не покупать ее.

Практически вся реакция была преимущественно негативной, а многие призвали не просто бойкотировать будущую игру, но и добиться ее удаления из STEAM. Согласно правилам площадки, на ней нельзя размещать игры, основанные на блокчейне и позволяющие обмен криптовалютой и NFT. Игроки посчитали, что нововведение S.T.A.L.K.E.R. 2 стало бы прямым нарушением правил, хотя разработчики подчеркнули, что их игра не основана на блокчейне, а обмен NFT происходил бы на стороннем ресурсе.

На фоне разрастающегося негатива создатели попытались объясниться перед игроками, выпустив объявление, которое позже удалили. Свое решение о введении NFT они аргументировали тем, что GSC Game World является независимой студией без издателя, которая всегда нуждается в двух ресурсах — времени и деньгах. Поскольку S.T.A.L.K.E.R. 2 является их самой большой и сложной игрой, всю потенциальную прибыль они планировали потратить на ее улучшение.

Они отметили, что выбрали NFT, потому что это новая технология, которую они хотели ввести правильно, дав фанатам возможность «пробраться в игру», при этом не мешая опыту других игроков. Они вновь подчеркнули, что токены никак бы не повлиял на ход и сюжет игры, но похоже и это не возымело должного эффекта, так как запись вскоре была удалена, а на ее месте появилась новая.

Менее чем через день после объявления о запуске NFT разработчики игры заявили, что решили все отменить.

«Дорогие сталкеры, мы вас слышим. На основе полученных отзывов, мы приняли решение отменить все связанное с NFT в S.T.A.L.K.E.R. 2. Интерес наших фанатов и игроков является главным приоритетом для команды. Мы делаем эту игру для вашего наслаждения — какой бы ни была цена. Если вас это беспокоит, это беспокоит и нас. С любовью, команда GSC Game World», — гласило новое сообщение в Twitter.

Данная новость была тепло принята игроками.

«Это правильно решение. Спасибо команда Stalker», — написал пользователь по имени Алек.

«И за это мы вас любим», — твитнул еще один поклонник игры по имени Симон. Многие в ответах на твит поблагодарили команду за то, что они прислушались к своим поклонникам.

Почему люди против?

За последний год NFT успел набрать большую популярность, а на продажу успели выставить все, начиная от мировых произведений искусств, заканчивая популярными мемами. Так, что же такое невзаимозаменяемые токены, и почему игроманы так взбунтовались против них?

Невзаимозаменяемый токен — это своеобразный цифровой объект, который невозможно подделать. Если проводить аналогию, то возьмите любую знаменитую картину, например, «Девятый вал» Айвозовского. У этой картины есть миллионы копий и реплик, продающихся в магазинах, но уникальную ценность представляет только оригинал. Здесь та же история, но в цифровом формате.

Впрочем не совсем понятно, для чего она нужна именно в играх. Встроенные покупки там существовали и до этого.

По словам независимого эксперта по видеоиграм Александра Кузьменко, поклонники S.T.A.L.K.E.R. всегда поддерживали создателей и покупали игру. За 15 лет у нее образовалось достаточно мощное комьюнити из игроков, для которых введение NFT звучало, как «все игроки конечно равные, но некоторые будут ровнее».

«Неудивительно, что люди, покупающие игру, не захотели видеть какого-то соседа Васю, который просто внес денег и превратил себя в часть игры. А поскольку комьюнити у игры довольно сильное, неудивительно и то, что создатели быстро отменили свои планы. Такие инновации свойственны скорее модным мобильным бесплатным играм, нежели старым мастодонтам как S.T.A.L.K.E.R.», — отметил собеседник «360».

Парадокс NFT, как заявил Кузьменко, в том, что даже эксперты в этой теме затрудняются с тем, как правильно объяснить принцип ее работы.

«Чем-то эта истерия напоминает криптовалюты. С одной стороны, все следят за биткоином и ценами на него. А с другой стороны, на государственном уровне ходят разговоры о том, чтобы вывести его из легального поля и запретить подобные спекуляции. Здесь та же история», — добавил он.

Аналогия эта более чем рабочая, учитывая, что компания STEAM, через которую распространяется примерно 90% всех игр для персональных компьютеров, уже запретила использовать подобный способ монетизации на своей платформе.