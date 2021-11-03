Тарантино решил продать вырезанные сцены из «Криминального чтива» в виде токенов

На аукцион по желанию режиссера Квентина Тарантино выставят семь вырезанных сцен из фильма «Криминальное чтиво» в виде NFT. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Также продадут рукописный сценарий к картине и аудикоментарии режиссера. Вырезанные из ленты фрагменты смогут увидеть только покупатели лота.

«Я рад представить эти эксклюзивные сцены из „Криминального чтива“ [его] поклонникам. Секретная сеть и секретные NFT-токены открывают совершенно новый мир, объединяющий деятелей искусства и [их] поклонников, и я очень рад быть частью этого [мира]», — заявил Тарантино.

Фильм «Криминальное чтиво» появился на экранах в 1994 году. Он получил не только зрительскую любовь, но и премии Оскар, Золотой глобус, BAFTA в категории «Лучший оригинальный сценарий». Кроме того картина стала обладательницей Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 1994 года и других наград. Лента «Криминальное чтиво» в 2013 году оказалась в Национальном реестре фильмов США как имеющий историческое, культурное, эстетическое значение.

NFT — это цифровой сертификат, который подтверждает право его обладателя владеть оригиналом какого-либо произведения искусства. NFT представляет собой технологию невзаимозаменяемых токенов.