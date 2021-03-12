Покрас Лампас продал фото проекции своей работы за миллионы. Но зачем это покупать?

Художник Покрас Лампас продал фотографию проекции своей картины почти за 30 тысяч долларов на кибераукционе. Это два с лишним миллиона рублей. Причем сумма не самая большая для такого виртуального товара. Миллионы долларов тратятся на вещи, которые никогда нельзя будет взять в руки, но даже в этом есть смысл.

Фотография проекции работы Transition (с английского — переход, развитие, превращение — прим. ред.) Покраса Лампаса ушла с молотка на кибераукционе за 28,7 тысячи долларов. В рублях это порядка 2,1 миллиона. Физический оригинал работы ранее был написан на холсте, затем оцифрован и спроецирован на постройку Чиркейской ГЭС, самой большой на Северном Кавказе. Фотографию этого «перформанса» и продавал художник.

Что продал Покрас Лампас?

Фотографию проекции своей картины Покрас Лампас продал в виде цифрового изображения. Сделать это позволила не так давно появившаяся технология невзаимозаменяемых токенов (NFT, Non Fungible Token), которая является уникальным звеном виртуальной цепочки блоков хранения данных, блокчейна.

Особенность системы заключается в том, что токены, то есть звенья, нельзя вытащить, не нарушив всю цепь. По такому принципу существует виртуальная валюта биткоин. Для того чтобы купить что-то за нее, необходимо заплатить реальные деньги за сам биткоин, он в качестве оплаты встроится в цепь операций, которая потом даст владельцу этого биткоина право владения купленным объектом.

Все существующие биткоины идентичны и равноценны — как и другие деньги одинакового номинала. Например, все купюры по 100 рублей, их можно безболезненно поменять между собой. Но невзаимозаменяемые токены уникальны — как отпечатки пальцев. Таким образом, покупая за биткоины невзаимозаменяемый токен, который привязан к какому-то объекту, например к работе Покраса Лампаса, человек становится владельцем права на эту работу.

Одним из наиболее ярких примеров использования невзаимозаменяемых токенов продемонстрировала компания Injective Protocol, пишет издание DTF. Она купила картину известного художника Бэнкси и сожгла оригинал во время прямой трансляции.

Цифровую версию работы компания привязала к невзаимозаменяемому токену, оставшись единственным владельцем виртуального изображения.

Зачем это покупать?

Для покупателя приобретение невзаимозаменяемого токена, к которому привязан какой-то объект искусства, — это возможность поддержать любимого художника, а также получить уникальное право на использование купленного изображения. Например, он может не бояться запретов со стороны правообладателя, которым зачастую выступает автор, и выкладывать картину в интернете, так как теперь правообладателем стал сам покупатель.

Получение невзаимозаменяемого токена также можно сравнить с получением справки из Росреестра, которая подтверждает, что вы владеете жилой площадью, только вместо квартиры — виртуальная картинка, которой вы можете распоряжаться по собственному усмотрению.

Кроме того, такой токен подтверждает, что именно вы являетесь владельцем оригинала, как то, что оригинал «Мона Лизы» Леонардо Да Винчи хранится в Лувре. Все остальные изображения, даже если они будут в точности воспроизводить оригинал, официально останутся лишь копиями.

«Это ты сегодня пишешь, что это все фигня. А завтра у тебя выключают аватар, потому что у тебя нет на него прав», — пошутил один из пользователей Сети.

В теории такое действительно может случиться. Уже сейчас появились мошенники, которые воруют диджитал-произведения, присваивают им невзаимозаменяемые токены и продают уникальные авторские права на них.

После этого художник перестает быть владельцем собственной работы, для многих это оказывается проблемой. Как YouTube блокирует записи с музыкальными композициями или фильмами, опубликованными без разрешения владельца, так и любое изображение, которому присвоен невзаимозаменяемый токен, нужно будет удалять, если у вас нет на него прав.