Журнал Rolling Stone выпустил цифровую обложку в формате NFT

Журнал Rolling Stone с платформой BAYC создали цифровые арты в формате NFT со «скучающими обезьянами». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Полная цифровая коллекция будет включать в себя семь токенов. С 8 ноября ее можно будет купить.

NFT — это невзаимозаменямые токены, которые дают возможность приобрести право собственности на цифровой товар. Все NFT существуют в единственном экземпляре. Информация об авторе, покупателе и всех операциях находится в цифровой базе данных.