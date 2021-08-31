Эрмитаж продаст цифровых да Винчи, Ван Гога и Моне. За виртуальные картины отдают реальные миллионы

Эрмитаж выставит на аукционе криптовалютной биржи Binance NFT-токены картин Леонардо да Винчи, Ван Гога, Моне и Кандинского. Всего будет продано пять картин из коллекции. Ранее на продажу выставлялись цифровые копии картин Бэнкси, Майка Винкельманна и Микеланджело.

Эрмитаж в рамках проекта «Ваш токен хранится в Эрмитаже» выставит NFT-токены пяти картин из коллекции музея. По сообщениям сайта площадки, на аукционе представят копии картин «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.

Директор музея Михаил Пиотровский подписал все картины с указанием даты, времени и места, а их уникальность зафиксировали в блокчейне.

Начальная цена каждого лота — 10 тысяч долларов (более 733 тысяч рублей). Аукцион продлится с 15:00 31 августа до 15:00 7 сентября. Все вырученные средства передадут музею.

«Мы становимся свидетелями исторического момента: один из крупнейших мировых музеев выходит на рынок NFT. Маркетплейс Binance NFT стал связующей нитью мира искусства и технологий, и для нас это огромная честь», — сказала глава Binance NFT Хелен Хай.

Пиотровский отметил, что такие эксперименты подчеркивают, с одной стороны, демократичность музея, с другой — доступность роскоши его посещения.

«Но мы не собираемся решать с помощью токенов финансовые вопросы, у нас нет рыночных ожиданий, связанных с их выпуском. Мы хотим посмотреть, как эта форма будет восприниматься. NFT — это философия, это эстетика обладания. Цифровые копии произведений искусства наполняют Интернет, где, по сути, все имеют к ним доступ, но NFT — это чувство собственности, а в нашем случае — чувство причастности к великому музею», — сказал он.

Другие продажи картин

Эрмитаж не первый музей, который выставил на аукцион цифровые копии картин. Ранее 30-летняя жительница Рима купила NFT-версию картины Микеланджело «Мадонна Дони» за 140 тысяч евро. Работу на продажу выставила галерея Уффици. Женщина купила эту картину в подарок своему мужу-коллекционеру.

А Christie’s выставил на продажу работу американского художника Майка Винкельманна, известного под псевдонимом Beeple. Картина представляет собой коллаж из пяти тысяч работ, которые он создавал каждый день с мая 2007 года. Каждую из этих картинок по отдельности можно найти в его Instagram, но коллаж существует только в формате токена. Он был продан за 69 миллионов долларов.

А блокчейн-компания Injective Protocol выкупила за 95 тысяч долларов трафаретную работу Бэнкси Morons (White). Она высмеивала аукционы, на которых люди покупают картины за бешеные деньги. Новые владельцы работы сожгли ее в прямом эфире в Twitter, а после прикрепили невзаимозаменяемый токен к цифровой версии уничтоженной картины. Таким образом Injective Protocol превратила физическую картину в полноценный криптоарт.

Глава другой блокчейн-компании, Tron, Джастин Сан приобрел на аукционе 20th Century Art Evening в Лондоне сразу две ценные картины: «Лежащая обнаженная в колье» испанского художника Пабло Пикассо и работу Энди Уорхола «Три автопортрета». За первый NFT-токен он заплатил 20 миллионов долларов, а за второй — два миллиона долларов.

Российский художник Покрас Лампас продал проекцию своей картины на Чиркейской ГЭС за 28 тысяч долларов. А певица Граймс выставила на продажу сразу 10 виртуальных картин. Часть из них включала в себя музыкальное сопровождение.

Одну из самых уникальных картин создал диджитал-арт-дуэт 404.zero из России. Их медиакартина Mars Miners была продана за 6,6 миллиона рублей в виде NFT. Речь идет о цифровом холсте, который постоянно меняется благодаря авторским алгоритмам. Работа выстраивалась прямо на аукционе, каждая ставка меняла ее изображение. Картина существует в единственном экземпляре и никогда не сможет быть повторена.