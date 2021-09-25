Мем «Озадаченная Хлоя» продали в виде NFT за 70 тысяч долларов

Мем «Озадаченная Хлоя» с двухлетней девочкой продали за 70 тысяч долларов в виде NFT. Это около 5,5 миллиона рублей.

Об этом сообщил сайт аукциона Foundation. Покупателем стала дубайская музыкальная компания 3 °F Musiс. В начале он стоил пять единиц криптовалюты Ethereum. Это 15 тысяч долларов (около 1,1 миллиона рублей). Сейчас героине мема 10 лет. Ее мама хочет потратить деньги с продажи на образование дочерей. Сама девочка мечтает купить лошадь или построить Диснейленд.

Ранее 3 °F Music также купила еще один мем — «Девочка-катастрофа» (Disaster Girl). Это обошлось ей в 495 тысяч долларов. До этого 3 °F Music приобрела за 448 тысяч долларов мем «Слишком навязчивая подружка» (Overly Attached Girlfriend).

Также легендарный мем из 2010 года «Доги» продали за четыре миллиона долларов в качестве невзаимозаменяемого токена (NFT). Теперь у каждого есть возможность владеть частью мема всего за один доллар. Мем приобрел коллектив PleasrDAO. На легендарном меме «Доги» изображена собака породы сиба-ину по кличке Кабосу.