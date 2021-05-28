Полицейским дали реальные сроки по делу Голунова. Они сами купили наркотики и били журналиста

Мосгорсуд вынес приговор пятерым экс-полицейским, подбросившим наркотики журналисту Ивану Голунову. В совершении преступления признался только один из них. Дело затянулось почти на два года — за это время удалось установить, как журналиста били и подбрасывали ему наркотики.

Бывшие сотрудники полиции обвинялись в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Экс-майор полиции Игорь Ляховец был приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Его лишили звания и запретили работать в МВД в течение пяти лет после освобождения.

Экс-оперативникам Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову дали по восемь лет колонии строгого и обычного режима соответственно. К восьми годам лишения свободы был приговорен Акбар Сергалиев.

После выхода на свободу все трое не смогут занимать должности в полиции в течение четырех лет. Уметбаев признал вину в превышении полномочий, остальные настаивали на том, что они невиновны. Ляховец на заседании суда назвал обвинения «полетом фантазии».

Вину в преступлении признал только один фигурант — Денис Коновалов. Он дал показания на сослуживцев. Суд приговорил его к пяти годам тюрьмы.

Помимо этого, суд взыскал в пользу журналиста по миллиону рублей с каждого фигуранта дела.

Я/МЫ Иван Голунов

Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня 2019 года. Полицейские обыскали его и заявили, что в рюкзаке у журналиста найдены свертки с мефедроном. Помимо этого, правоохранители утверждали, что наркотические вещества были найдены и в квартире Голунова.

Журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и отправили под домашний арест. Голунов заявил, что дело сфабриковано и наркотики ему подбросили.

Дело вызвало громкий резонанс. За Голунова вступились коллеги, общественные деятели. У здания московского главка МВД на Петровке проходили пикеты с требованием освободить журналиста.

Через пять дней уголовное преследование было прекращено с формулировкой, что причастность Голунова к преступлению не доказана. Глава МВД Владимир Колокольцев объяснил, что такое решение было принято после ряда экспертиз.

После этого также были уволены начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

Сами купили и сами подбросили

Подбросивших наркотики полицейских задержали в 2020 году. Им предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и улик, а также незаконном хранении наркотиков.

На заседании суда прокурор заявил, что полицейские «создали преступную группу с целью повышения служебных показателей и незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности», а также «все они были объединены единым замыслом и планом».

Согласно обвинительному заключению, соучастники действовали по распоряжению Ляховца. Они приобрели кокаин и мефедрон, после чего Коновалов подбросил эти вещества в квартиру журналиста.

По данным гособвинения, Сергалиев и Феофанов насильно удерживали Голунова в отделе полиции. Они били его и использовали удушающие приемы.

Физическую силу против него применяли и другие экс-полицейские. Сам Голунов заявлял, что после задержания Уметбаев два раза ударил его в висок. Но бывший оперативник свою вину в этом признал только частично и заявил, что дал Голунову пощечину.

Чтобы раскрываемость повысилась

Следствие считает, что в деле Голунова не было заказчика. Экс-полицейские действовали так, чтобы повысить показатели раскрываемости и продвинуться по карьерной лестнице.

Сами фигуранты с такой формулировкой не соглашались. Ляховец утверждал, что ему предлагали оговорить своих коллег, а во время ареста Голунова он вообще был в отпуске, сообщало РИА «Новости».

«Все эти обвинения — надуманный бред. Понятно, что человека реабилитировали под давлением общественности и теперь крайних нашли», — заявлял экс-майор.

По словам Уметбаева, он видел Голунова всего полтора часа и водил его прикованным за руку по квартире во время обыска.

«Не понимаю, при чем тут я», — пояснил бывший оперативник.

Первый этап пройден

Сам Голунов и его адвокат Сергей Бадамшин полагают, что полицейские были просто исполнителями. За преступлением, по их мнению стоит заказчик. Но из-за того, что, согласно материалам дела, у экс-полицейских был мотив продвинуться по службе, его поиски затрудняются.

После вынесения приговора Голунов заявил, что доволен решением суда.

«Я обещал, что мы добьемся справедливости. Первый этап мы преодолели. Надеюсь, скоро мы узнаем результаты второго этапа касаемо заказчика этого преступления», — подчеркнул он.

Он также выразил надежду, что после этого процесса ситуация в обществе начнет меняться таким образом, что больше никто не окажется в таком положении.