Голунов остался доволен приговором для подкинувших ему наркотики полицейских

Журналист Иван Голунов заявил, что удовлетворен решением суда и сроками, которые получили бывшие полицейские, подкинувшие ему наркотики. Об этом он сообщил после завершения заседания Мосгорсуда.

Голунов поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку, рассказывал о его истории в соцсетях, проводил пикеты. По его словам, обжаловать приговор экс-полицейским он не планирует, сообщил Telegram-канал Life Shоt.

«Я обещал, что мы добьемся справедливости. Первый этап мы преодолели. Надеюсь, скоро мы узнаем результаты второго этапа касаемо заказчика этого преступления», — подчеркнул он.

Журналист выразил надежду, что этот судебный процесс сможет изменить российское общество, чтобы больше никто не оказался в такой ситуации.

Голунов был задержан в июне 2019 года. Полицейские заявили, что нашли у него наркотики. Журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. В результате уголовное преследование Голунова было прекращено. А пятеро полицейских, которые были причастны к преступлению, сегодня получили реальные сроки лишения свободы. Все они были уволены из органов внутренних дел. Помимо этого, суд взыскал с каждого из них по миллиону рублей в пользу журналиста.