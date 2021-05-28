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    28 мая 2021, 14:25

    Голунов остался доволен приговором для подкинувших ему наркотики полицейских

    Ольга Назаркина

    Журналист Иван Голунов заявил, что удовлетворен решением суда и сроками, которые получили бывшие полицейские, подкинувшие ему наркотики. Об этом он сообщил после завершения заседания Мосгорсуда.

    Голунов остался доволен приговором для подкинувших ему наркотики полицейских

    Голунов поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку, рассказывал о его истории в соцсетях, проводил пикеты. По его словам, обжаловать приговор экс-полицейским он не планирует, сообщил Telegram-канал Life Shоt.

    «Я обещал, что мы добьемся справедливости. Первый этап мы преодолели. Надеюсь, скоро мы узнаем результаты второго этапа касаемо заказчика этого преступления», — подчеркнул он.

    Журналист выразил надежду, что этот судебный процесс сможет изменить российское общество, чтобы больше никто не оказался в такой ситуации.

    Голунов был задержан в июне 2019 года. Полицейские заявили, что нашли у него наркотики. Журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. В результате уголовное преследование Голунова было прекращено. А пятеро полицейских, которые были причастны к преступлению, сегодня получили реальные сроки лишения свободы. Все они были уволены из органов внутренних дел. Помимо этого, суд взыскал с каждого из них по миллиону рублей в пользу журналиста.