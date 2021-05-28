Голунов отсудил у подбросивших наркотики полицейских 5 млн рублей

Журналист Иван Голунов отсудил у бывших полицейских пять миллионов рублей за подброшенные ему наркотики. Гражданский иск удовлетворил Мосгорсуд.

С каждого из пяти фигурантов дела в пользу журналиста будет взыскано по миллиону рублей, сообщило РИА «Новости».

Организатором подброса наркотиков журналисту следствие считает подполковника Игоря Ляховца. Его приговорили к 12 годам колонии. Ляховца лишили звания и запретили работать в правоохранительных органах в течение пяти лет.

Еще один экс-полицейский, Максим Уметбаев, получил восемь лет лишения свободы. К такому же сроку были приговорены бывшие оперативники Акбар Сергалиев и Роман Феофанов. Единственный признавшийся в том, что Голунову подбросили наркотики, был бывший оперуполномоченный Денис Коновалов. Ему дали пять лет тюрьмы.

Голунов был задержан в июне 2019 года. Полицейские заявили, что якобы нашли у него мефедрон. Задержание журналиста вызвало большой резонанс. Голунова отпустили. Уголовное преследование было отменено «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении.