Журналиста Голунова признали потерпевшим

Журналист Иван Голунов объявил, что его признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий. Ему нужно прийти на допрос к следователю 20 января.

«Звонил следователь. Сообщил, что меня признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Теперь нужно как-то скромно отметить день рождения, чтобы на следующий день к 10:00 прийти на допрос в Следственный комитет», — написал Голунов в своем Telegram-канале.

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. При досмотре у него в рюкзаке нашли пять свертков с порошкообразным веществом. В столичном управлении МВД сообщили, что в квартире задержанного «также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы». Журналист сказал, что наркотики ему подбросили. Через пять дней после задержания министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела в отношении Голунова.

После этого президент России уволил генерал-майора полиции, начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и генерал-майора полиции Андрея Пучкова.

Тема с преследованием полицейских поднималась на Большой пресс-конференции Владимира Путина. Президент тогда сказал, что в отношении пяти стражей порядка возбудили уголовное дело. 13 января стало известно, что дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий.