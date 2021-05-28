Полицейским вынесли приговоры за подброс наркотиков Голунову

Фигуранта дела Ивана Голунова — подполковника Игоря Ляховца — приговорили к 12 годам колонии. Следствие считает его организатором подброса наркотиков журналисту.

Ляховца лишили звания и запретили работать в правоохранительных органах в течение пяти лет. Еще одному бывшему полицейскому, Максиму Уметбаеву, дали восемь лет лишения свободы. Экс-оперуполномоченный Акбар Сергалиев также проведет в колонии восемь лет. Четвертого фигуранта дела Голунова, Романа Феофанова, приговорили к такому же сроку.

Бывший оперативник Денис Коновалов получил меньший срок — пять лет. Он оказался единственным, кто признался, что подкинул наркотики журналисту. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение судьи Сергея Груздева.

В ходе следствия Голунов заявил, что Уметбаев два раза ударил его в висок после задержания. Осужденный частично признал свою вину и рассказал о пощечине. Сергалиев, по словам гособвинителя, вместе с Феофановым, который отрицает вину, удерживал Голунова в отделении и бил его.

Всех осужденных лишили званий и запретили им занимать должности в правоохранительных органах, сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

Ивана Голунова задержали в июне 2019 года. Тогда в полиции заявили, что у него нашли мефедрон. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс. Журналиста, который с самого начала утверждал о том, что наркотики ему подбросили, отпустили. Уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении.