Полицейский по делу Голунова частично признал вину

Уметбаев подчеркнул, что в подбрасывании Голунову наркотиков не участвовал. Он попросил смягчить ему наказание.

Также бывший сотрудник полиции добавил, что им никаких противозаконных действий не совершалось.

Иван Голунов был задержан в Москве в начале июня 2019 года. Как утверждала полиция, у него обнаружили запрещенные вещества. После того, как журналист заявил, что наркотики ему подбросили — поднялся общественный резонанс. В итоге уголовное дело было аннулировано из-за отсутствия доказательств, нескольких сотрудников уволили, а против пятерых возбудили уголовное дело.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца пятерых бывших полицейских УВД по ЗАО главка МВД, в том числе их экс-начальника, по делу о фальсификации доказательств против Голунова.