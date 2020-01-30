    30 января 2020, 21:04

    Полицейский по делу Голунова частично признал вину

    Редакция сайта 360°

    Экс-полицейский, которого обвиняют в превышении полномочий Максим Уметбаев, заявил, что дал пощечину журналисту Ивану Голунову. Об этом сообщило ИА REGNUM со ссылкой на своего корреспондента из зала Басманного суда.
    Полицейский по делу Голунова частично признал вину

    Уметбаев подчеркнул, что в подбрасывании Голунову наркотиков не участвовал. Он попросил смягчить ему наказание.

    Также бывший сотрудник полиции добавил, что им никаких противозаконных действий не совершалось.

    Иван Голунов был задержан в Москве в начале июня 2019 года. Как утверждала полиция, у него обнаружили запрещенные вещества. После того, как журналист заявил, что наркотики ему подбросили — поднялся общественный резонанс. В итоге уголовное дело было аннулировано из-за отсутствия доказательств, нескольких сотрудников уволили, а против пятерых возбудили уголовное дело.

    Басманный суд Москвы арестовал на два месяца пятерых бывших полицейских УВД по ЗАО главка МВД, в том числе их экс-начальника, по делу о фальсификации доказательств против Голунова.