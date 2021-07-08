Элджей остался без водительских прав. Он пополнил длинный список звезд-нарушителей

Рэпер Эджей лишился водительских прав за отказ медосвидетельствования. Он не первый из российских знаменитостей, кому суд вынес такое наказание.

Рэпера Элджея лишили прав на год и семь месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ пройти медосвидетельствование. Такое решение вынес мировой судья судебного участка № 170 Тушинского района Москвы.

В конце мая спорткар рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк) остановили после того, как тот на большой скорости проехал мимо поста ДТП по проспекту Маршала Жукова. Выяснилось, что водитель управлял машиной в нетрезвом виде.

Во время задержания репер использовал нецензурную лексику. По сообщениям СМИ, когда его привезли для медосвидетельствования, попытался дать взятку, которая сначала была 300 тысяч рублей, потом 500 тысяч, а через некоторое время и все 700 тысяч.

Выяснилось, что у Элджея накопилось более 240 штрафов на сумму более 300 тысяч рублей. Многие из них за превышение скорости. После задержания рэпер выпустил клип на свою песню, где попытался представить случившееся как спланированный пиар-ход.

Некоторые российские звезды уже не раз нарушали правила ПДД и теряли из-за этого свои водительские права.

Дмитрий Хрусталев

В 2019 году соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева лишили водительских прав на полтора года за отказ пройти тест на алкоголь и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей, написала Газета.ru. В апреле позапрошлого года его автомобиль остановил инспектор. Поводом стало «резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение, не соответствующее обстановке».

Ведущему предложили пройти тест на алкоголь, но тот отказался. В итоге Хрусталева отстранили от управления, а автомобиль отправили на спецстоянку. Шоумена уже привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, но до этого наказания ограничивались только штрафами.

Марат Башаров

За пьяное вождение водительских прав лишали и Марата Башарова на один год и 8 месяцев. В 2012 году на Новом Арбате из-за пересечения разметки его машину остановил автоинспектор, сообщило РИА «Новости». Сотрудники ГИБДД в ходе общения с ним выяснили, что актер был нетрезв.

Наталья Бочкарева

Актриса Наталья Бочкарева тоже лишилась прав почти на два года и выплачивала штраф в размере 30 тысячи рублей. Во время заседания свидетели среди которых были и инспекторы ГИБДД рассказали, что у актрисы не было с собой прав и она отказалась от медицинского освидетельствования. До этого в сети появился ролик, где она представляется и рассказывает о свертке с наркотиком, который спрятала.

Алексей Панин

В 2019 году суд отобрал у Алексея Панина водительские права и запретил выезжать за границу. Актер не оплатил штрафы, налоги и алименты. У актера накопились квитанции почти на 400 тысяч рублей за неправильную парковку, агрессивную езду и превышение скорости. Его долг по алиментам составил 1,3 миллиона, он также не выплачивал налоги на сумму 200 тысяч рублей.

Витас

В 2013 году певец сел пьяным за руль и сбил на машине велосипедистку. Она рассказала, что Витас (Виталий Грачев) даже угрожал ей предметом, похожим на пистолет. Артист отказался проходить медосвидетельствование, после чего на него составили административный протокол и лишили прав на полтора года.