Погоня, алкоголь и попытка дать взятку: Элджея обязали явиться в суд из-за пьяной езды

Рэпер Элджей пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на своей BMW i8. Погоня началась на проспекте Маршала Жукова, а закончилась в Подмосковье. Теперь исполнителю приписывают целый букет правонарушений: от вождения в нетрезвом виде до попытки дачи взятки. Более того, у Элджея нашли боле 240 штрафов за нарушения ПДД. Теперь популярного исполнителя ждут в суде. «360» собрал все, что известно об истории с задержанием рэпера.

Погоня

Все произошло в ночь на 26 мая. Правоохранители остановили спорткар после того, как он на огромной скорости пролетел мимо поста ДПС по проспекту Маршала Жукова в сторону Московской области. За рулем, как сообщили СМИ, был рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк). Предварительно, он управлял спорткаром будучи в нетрезвом состоянии. Как сообщил Telegram-канал Baza, рэпер отказался проходить медосвидетельствование, но признался, что употреблял алкоголь.

По данным Telegram-канал Life Shot, музыкант пытался откупиться от полиции. При этом, как указано, после задержания рэпер не смог внятно объяснить, почему он не остановился по требованию правоохранителей. Вместо этого Элджей использовал нецензурную лексику, а когда его привезли для проведения медосвидетельствования стал предлагать взятку, рассказал источник Life Shot.

Правоохранителям Элджей предложил «вознаграждение» в размере 300 тысяч рублей, после сумма выросла до полумиллиона, а еще через некоторое время — до 700 тысяч рублей, пишет Life.

Как сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник, на место прибыл друг рэпера, он предложил полицейским два миллиона рублей откупа. Но инспекторы наотрез отказались брать деньги.

У рэпера отобрали водительское удостоверение и составили протокол.

При этом менеджер рэпера Владислав в беседе с Lifе опроверг факт того, что Элджей находился за рулем в нетрезвом состоянии, а также то, что он предлагал взятку полицейским.

Дойдет до суда

Правоохранительные органы обязали рэпера явиться в суд, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-секретаря столичного главка полиции Владимира Васенина.

«Сотрудниками ДПС у дома 90 по проспекту Маршала Жукова был остановлен автомобиль марки BMW. Водитель ответил отказом на законные требования сотрудника полиции пройти медицинское освидетельствование. На водителя составили административный протокол. Он обязан явиться в суд», — приводятся слова пресс-секретаря.

Больше двух сотен штрафов

После сообщений о задержании Элджея за пьяную езду появилась информация о большом количестве штрафов, висящих на исполнителе. Многие из них — за превышение скорости.

Общая сумма всех штрафов рэпера превышает 300 тысяч рублей, сообщил РЕН ТВ. Всего у Элджея насчитали 241 штраф.

Что грозит Элджею?

За уход от погони по требованию полицейского Элджею грозит только штраф 500 рублей, объяснил в беседе с «360» автоюрист Сергей Радько. Это предусматривает статья Кодекса об административных правонарушениях «Невыполнение требования об остановке транспортного средства». Дальше все идет по нарастающей.

По словам Радько, если Элджей был в пьяном виде, хотя он отказался от медицинского освидетельствования, то ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.

Самое серьезное наказание — за попытку дать взятку сотруднику полиции. Это уголовное преступление. Рэперу могло грозить реальное лишение свободы, если бы не одно но. Такие ситуации редко удается доказать, потому что попытка дачи взятки фиксируется только тогда, когда сотрудники ГИБДД работают вместе с сотрудниками экономической безопасности, объяснил собеседник «360».

«Если он просто заявил: „Давайте как-то решим“, то как взятка это не расценивается», — пояснил автоюрист.

Сам Элджей пока не комментировал ситуацию.