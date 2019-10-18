Бочкарева и компания. Пять знаменитостей, потерявших водительские права со скандалом

Суд лишил актрису Наталью Бочкареву водительских прав на год и восемь месяцев. Она далеко не первая первая из российских знаменитостей, попавших под тяжелую руку правосудия за нарушение ПДД. Пятерка звезд, потерявших права со скандалом — в материале «360».

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева оказалась в центра скандала после появления в Сети видео с ней и сотрудниками ГИБДД. На ролике звезда представляется и рассказывает о неком свертке с наркотиком, который она спрятала. Против Бочкаревой завели административное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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Актриса отрицает, что на ролике она, и требует найти виновников распространения фейковой информации. 18 октября Бочкареву лишили прав почти на два года и обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Свидетели во время заседания, среди которых были инспекторы ГИБДД, заявили, что у актрисы не было с собой водительских прав и она отказалась от медицинского освидетельствования.

Александр Емельяненко

В марте 2019 года бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что он скрылся с места ДТП в Кисловодске, отказался проходить медосвидетельствование, не подчинялся полицейским и угрожал им. Кроме того, в момент задержания, как утверждается, он был пьян.

Ранее спортсмен уже привлекался за устроенное ДТП — это было в 2014 году в Тамбове. Емельяненко ехал на Opel Astra, не справился с управлением и въехал в фонарный столб на Рассказовском шоссе в Тамбове. Сам он не пострадал, а в момент ДТП был трезв. В любом случае, Емельяненко признали виновным в невыполнении требований о прохождении медосвидетельствования, лишив прав на полтора года и обязав заплатить 30 тысяч рублей.

Алексей Панин

В марте 2019 года суд лишил Алексея Панина водительского удостоверения и возможности выезжать за границу. Актер не оплачивал автоштрафы, налоги и алименты. За ним числились сотни квитанций почти на 400 тысяч рублей за неправильную парковку, превышение скорости и агрессивную езду. Налогов он задолжал порядка 200 тысяч рублей, а алиментов — на 1,3 миллиона.

В 2018-м году он проехался на Gelandewagen по пешеходной улице в Саратове, а потом заявил журналистам, что это была часть съемочного процесса, да и по этому проспекту вообще ездят машины.

Валерий Николаев

В конце февраля 2016 года актер Валерий Николаев устроил серию аварий. За несколько дней он наехал на женщину, которая получила серьезные травмы, протаранил несколько машин, уходя от погони, и сбил сотрудника ГИБДД.

Для артиста вызывающее поведение закончилось судебным разбирательством. В конце концов Николаева заключили под стражу на несколько суток, лишив водительского удостоверения, однако он все равно продолжил водить автомобиль. Тогда его арестовали на 15 суток.

Источник фото: РИА «Новости» / Максим Блинов

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Когда актер вышел на свободу, то записал видеобращение, в котором признался, что долгое время находился в состоянии стресса, страдал бессонницей и нервным напряжением. Он извинился перед поклонниками, пообещав подобное поведение не повторять.

В апреле 2016 года суд лишил артиста прав на полгода за серию аварий. В мае срок увеличили еще на полгода за выезд на «встречку».

Витас

Россия оценила склонность Витаса (Виталий Грачев) к пьяной езде в мае 2013 года. Он на Infiniti сбил велосипедистку, после чего она попала в больницу. Потом, по ее словам, Витас ей даже угрожал предметом, похожим на пистолет (выяснилось, что это муляж). Певец также отказался проходить медосвидетельствование, в связи с чем на него составили административный протокол. В итоге, Витаса лишили прав на полтора года.