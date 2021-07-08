Элджея лишили водительских прав и оштрафовали из-за отказа от медосвидетельствования

Суд вынес решение по административному делу рэпера Элджея. За отказ пройти медосвидетельствование его лишили прав на год и семь месяцев, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Постановление было вынесено мировым судьей судебного участка № 170 Тушинского района Москвы.

Музыканта поймали пьяным за рулем в конце мая. Он пытался скрыться от полиции на спорткаре Спорткар BMW i8. Когда его наконец удалось оставить, рэпер признался, что сел за руль в нетрезвом виде.

Пройти освидетельствование Элджей отказался, а потом пытался представить случившееся, как спланированную пиар-акцию для своего нового клипа «Просто угораю».

После задержания его отношении составили административный протокол о невыполнении водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и обязали явиться в суд. В СМИ также появлялись сообщения о том, что музыкант пытался откупиться от ГИБДД, предлагая сумму в несколько сотен тысяч рублей.

До этого судебного процесса на счету рэпера было боле 240 штрафов за нарушения ПДД.