Более 240 штрафов за нарушения ПДД насчитали у Элджея

Журналисты сообщили, что рэпера Элджея задержали за пьяную езду. Всего у исполнителя нашли 241 штраф за нарушения ПДД. Многие из них молодой человек получил за превышение скорости.

Общая сумма всех штрафов Элджея превышает 300 тысяч рублей, написал РЕН ТВ. Всего у рэпера насчитали 241 штраф, многие инспекторы выписали за превышение допустимой скорости движения.

Ранее СМИ сообщили, что в ночь на 26 мая исполнитель на BMW i8 попытался скрыться от сотрудников ГИБДД. В итоге молодого человека задержали, но он не смог внятно ответить на вопросы правоохранителей. Элджей нецензурно выражался и пытался дать взятку, утверждали издания.

Рэперу отдали документ об отказе от прохождения медосвидетельствования, составили административный протокол и отпустили. Все материалы теперь передадут в суд для решения вопроса о лишении Элджея водительских прав. Управлять машиной в ближайшее время рэпер не сможет.

Сам молодой человек пока не комментировал ситуацию. Официально информация о задержании также еще не подтверждена.