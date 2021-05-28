«Просто угораю»: Элджей выпустил клип после задержания

Рэпера Элджея задержали после погони за пьяную езду. Молодой человек выпустил новый клип на песню «Первая полоса». По его словам, он просто «угорал» и хотел попасть в заголовки новостей.

Свой новый клип рэпер опубликовал на YouTube-канале. Всего за три часа ролик посмотрели более 100 тысяч пользователей. В названии видео Элджей заявил, что в тексте песни раскрывается вся правда о задержании.

«Первая полоса, так легко на тебя попасть. Пали, как ловко прыгаю в заголовки, а всего лишь стоило не сделать остановку. Они не знали, что я просто угораю», — спел исполнитель.

В песне Элджей утверждает, что прошел медицинское освидетельствование, которое не показало алкоголя в его крови. Молодой человек отметил, что задержанием решил привлечь внимание к новому клипу.

«Мне нужны лишь федеральные каналы, ведь мне не помешает промо к завтрашнему треку. И по щелчку я во всех новостях», — заявил рэпер.

Задержание Элджея произошло в ночь на 26 мая. Рэпер пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на BMW i8. В итоге молодого человека остановили, но он пытался откупиться от правоохранителей. Проходить медосвидетельствование рэпер отказался, признавшись в употреблении алкоголя.