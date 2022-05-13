Смерть в багажном отсеке. Изменит ли «Аэрофлот» правила перевозки животных после гибели американского булли Тимона

Американский булли по имени Тимон умер после перелета из Челябинска в Москву. Хозяйке пришлось сдать питомца в багаж из-за того, что его вес превышал разрешенные «Аэрофлотом» восемь килограммов. В Шереметьево женщине отдали мертвое животное в ледяной переноске. Очередной трагический случай при перевозке животного на борту самолета поднял вопрос о том, что действующие правила для провоза питомцев нужно менять. В смерти Тимона начала разбираться прокуратура.

«Труп, принадлежащий авиакомпании»

Информация о гибели собаки появилась сегодня в Telegram-каналах. «112» опубликовал видео из аэропорта Шереметьево, на котором хозяйка открывает переноску, а в ней лежит уже мертвый булли.

По информации Baza, Тимона хозяйка привезла из Китая. Из Челябинска в Москву она летела с двумя детьми и питомцем. Никакого багажа, кроме переноски с собакой, у семьи не было. В аэропорту Тимона долго не отдавали.

Сначала женщине сказали, что собаке якобы плохо. Только через полтора часа ей все-таки сообщили, что Тимон умер. Причем, по данным Baza, булли не хотели отдавать, объясняя, что он теперь «труп, принадлежащий авиакомпании», поэтому его нужно отправить на экспертизу для установления причины смерти.

В итоге Тимона все-таки вынесли. Хозяйка дотронулась до переноски и обнаружила, что она просто ледяная, пес успел окоченеть. Отсюда возникло предположение, что он мог умереть из-за переохлаждения. Женщина обратила внимание, что пес был без одежды, хотя на нем должен был быть комбинезон.

«У вас что, борт охлажденный был? Кто его раздел?» — спросила женщина, когда переноску открыли. Но на этот вопрос она ответа не получила.

В беседе с Telegram-каналом Mash хозяйка собаки рассказала, что Тимон был очень умным, легко обучался, очень любил людей, подавал надежды, жил в одном доме с большой кошкой породы сервал и с другим американским булли прекрасно дружил.

Жил в любви, в семье, не в вольере и не в клетке, то есть он полноценный член семьи. Мы не делаем поспешных выводов, все-таки надеемся на скорейшее получение заключения хозяйка Тимона.

Женщина призналась, что ее потрясло поведение работников терминала и нежелание выдавать тело. По ее словам, на этом рейсе, насколько ей известно, других животных зарегистрировано не было, сложно сказать, какой температурный режим был в багажном отсеке для животных.

Смерть животного — это преступление

После появления в СМИ информации о смерти собаки на борту «Аэрофлота» заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов потребовал провести прокурорскую проверку.

«Животное погибло! У нас по федеральному законодательству гибель животного и создание условий, которые могут спровоцировать гибель, — это уголовное преступление. Мы будем требовать расследовать случившееся», — сказал он в беседе с «360».

По мнению депутата, если бы «Аэрофлот» изменил правила перевозки животных, чего почему-то не сделал, несмотря на скандальные случаи и обращения, Тимон мог бы остаться жив. Он отметил, что перелет из Челябинска в Москву занимает всего два часа, в связи с этим совершенно не понятно, кому Тимон мог помешать за такой короткий промежуток времени.

Депутат добавил, что хозяевам животных не разрешают брать питомцев в салон, даже если перевес составляет всего несколько сотен граммов. «Это недопустимо, это безответственная позиция», — подчеркнул Бурматов.

На гибель собаки на борту уже отреагировала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Ведомство начало проверку после сообщений в СМИ о смерти Тимона.

Позиция «Аэрофлота»

Представители «Аэрофлота» в ответ на запрос «360» сообщили, что выясняют обстоятельства гибели собаки после рейса Челябинск — Москва. В компании подчеркнули, что о причинах смерти животного пока говорить преждевременно.

По имеющейся информации, температура в багажном отсеке на протяжении всего полета поддерживалась на комфортном уровне. Требования к оформлению и перевозке животного были соблюдены компания «Аэрофлот».

По данным перевозчика, контейнер с собакой был зафиксирован в багажном отсеке, повреждения на контейнере отсутствуют. Пассажирке отдали переноску в присутствии сотрудников Линейного управления МВД в Шереметьево, обслуживающей компании «Шереметьево Хэндлинг», а также представителя Россельхознадзора, который осмотрел собаку и составил соответствующий акт.

«По предварительным выводам, факт переохлаждения собаки не подтверждается. Авиакомпания сожалеет о случившемся. Мы будем находиться в контакте с пассажиром для дальнейшего информирования о результатах проверки», — заключили в «Аэрофлоте».

Правила меняли летом 2021 года

В июне прошлого года «Аэрофлот» изменил порядок перевозки животных, разрешив одному пассажиру брать в салон двух питомцев. Для этого питомцев в возрасте старше полугода нужно помещать в одну переноску. Их вес вместе с контейнером не должен превышать восьми килограммов.

Пассажирам с двумя переносками в салоне разрешили ставить их в центральном блоке кресел в широкофюзеляжных самолетах. Помимо этого, правила стали позволять добавлять к норме бесплатного багажа коляску для перевозки питомцев до посадки на борт. Здесь тоже есть ограничения по весу и габаритам, в частности, коляска не должна быть тяжелее 10 килограммов.

Также перевозчик сократил список потенциально опасных пород собак. Вместо 75 пород в нем оставили 12. Сняли ограничения на перевозку собак брахицефальных пород, разрешив перевозить бульдогов, мопсов, пекинесов и ши-тцу.

Всем этим изменениям предшествовали случаи травмирования животных при перевозке. В частности, феврале 2021 года редактор Telegram-канала Baza Никита Могутин рассказал, что при перелете в Турцию пострадал его щенок. По словам Могутина, переноску с питомцем «просто швыряли, сверху на нее метали чемоданы». Летом 2020 года пассажирке рейса Москва — Симферополь отдали переноску с собакой, которая была вся в крови. В 2016 году во время перелета в багажном отделении от переохлаждения погиб французский бульдог.

В марте 2020 года «Аэрофлот» выплатил хозяину двух погибших при перелете котов компенсацию в размере трех тысяч рублей. Мужчина перевозил кошек из Нью-Йорка в Москву. По его версии, из-за грубой работы грузчиков в Шереметьево переноски разбились, а коты погибли. Однако компания указала на то, что связи «Аэрофлота» с гибелью животных нет, но согласилась возместить стоимость переносок.