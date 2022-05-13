Прокуратура начала проверку после гибели собаки на борту «Аэрофлота»

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после сообщений в СМИ о гибели собаки на борту «Аэрофлота». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре уточнили, что согласно данным, появившимся в СМИ, 13 мая пассажирка рейса «Аэрофлота» сдала в багаж собаку в специальной переноске. В аэропорту Шереметьево женщине отдали собаку без признаков жизни.

«Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», — сообщили в пресс-службе.

При выявлении нарушений при транспортировке собаки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее о намерении инициировать прокурорскую проверку по факту случившегося «360» сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он отметил, что два года занимался вопросом смягчения правил перевозки животных. В итоге удалось добиться больших сдвигов в работе российских авиаперевозчиков. Однако, по его словам, компания «Аэрофлот» по факту ничего не изменила. Если бы собаке позволили лететь в салоне, такого бы не произошло, подчеркнул он.

В «Аэрофлоте» гибель собаки во время перелета пока никак не прокомментировали.