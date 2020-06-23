Кровавые рейсы будут продолжаться. Почему питомцев приравняли к багажу?

Полет на самолете — это стресс не только для людей, но и для их питомцев. Особенно, если путешествие предстоит в переноске, которую отправляют в багажное отделение. Собака жительницы Симферополя выжила во время перелета из Москвы. Но теперь ей предстоит пройти долгое лечение у ветеринара. Авиаперевозчики много раз обещали пересмотреть правила транспортировки животных. Но пока этого не произошло.

Живодерский рейс

Историю пострадавшей собаки рассказала на своей страницев Instagram москвичка Кристина Ильичева. В гости к девушке прилетала мама вместе со своим домашним любимцем. Но обратная дорога оказалась в прямом смысле кровавой.

В аэропорту Симферополя женщине вернули переноску, где летела ее собака. Вся клетка была в крови и грязи, когда она открыла клетку, но увидела, что и вся морда собаки превратилась в сплошное кроваво-грязное месиво. По словам Кристины, ее мама пыталась выяснить, кто ответственный за состояние собаки, но на помощь к ней никто не пришел. Сотрудники аэропорта посоветовали обратиться к «Аэрофлоту», чьим рейсом она прилетела.

На помощь пришли соседи по борту. Они тоже летели с собакой, но меньшего размера, поэтому их пустили в салон. Именно они привели представителей авиакомпании и полицию, но сначала посоветовали сфотографировать последствия страшного перелета. По словам Кристины, мама тут же написала претензию в центральный офис «Аэрофлота» и отправила заявление в полицию.

Девушка отметила, что собака приучена к перевозке в самолетах, а перед полетом ей дали успокоительное по совету ветеринара. По мнению Кристины, собака могла удариться о дверцу переноски, а кровь попала в поилку с водой. Что все же произошло на самом деле пока непонятно, но собаке предстоит долгое лечение. При этом стоимость перевозки животного стоит почти столько же, сколько билет пассажира.

«Почему питомцам не могут обеспечить такую же безопасность во время перелета? Почему я должна бояться сдавать свою собаку на провоз в багаже? Ждать в надежде, что увижу ее живой после перелета?» — задала вопросы Кристина.

Девушка заявила, что перевозчикам нужно пересмотреть максимальный вес питомца для провоза его в салоне самолета, но хозяевам домашних животных не дают такой возможности.

«Я бы с удовольствие выкупила место, если бы такая возможность была предоставлена. У моей собаки вес 8,6 килограмма, и она не может из-за этого лететь в салоне», — подытожила девушка.

Питомец на правах чемодана

В нашей стране животных не замечают ни на одном из уровней. То же самое можно сказать об авиаперевозчиках, которые создали для них правила перевозок, но все равно действуют неправильно. Таким мнением с «360» поделилась директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

У нас есть в гражданском кодексе статья, что животные — это имущество. То есть отношение, как к чемодану Екатерина Дмитриева директор Фонда защиты городских животных

Эксперт отметила, что много раз зооволонтеры обращались с предложениями к авиакомпаниям разработать правила по безопасной перевозке животных. В частности, они рекомендовали поделиться собственными лайфахками наработанными во время перевозок питомцев.

«Есть совершенно определенные требования, но с животными, которых перевозят зооволонтеры таких историй не бывает. Мы предлагали сделать какой-нибудь ролик вместе с авиакомпаниями, но никто на наш призыв не откликнулся. А это бы сильно облегчило жизнь владельцам домашних питомцев», — рассказала Екатерина Дмитриева.

По ее словам, важно не только правильно подготовить животное, но и приобрести правильную переноску.

Екатерина Дмитриева не исключила, что если опять произойдет новый громкий случай гибели или травмы домашнего питомца во время перелета, то авиакомпании обратятся к экспертам, чтобы проработать эту тему подробнее.

Пока же все владельцы умерших или травмированных животных могут обращаться с гражданским иском в суд. На их стороне законы о нарушении правил потребителей и правил перевозки. Но рассчитывать можно только на копеечные штрафы, как если бы во время поездки повредился багаж.

На волне истории с котом Виктором осенью прошлого года, когда владелец упитанного питомца отказался сдавать его в багаж и обманом протащил в салон, появилось множество петиций с требованием изменить правила перевозки животных. Авиакомпании даже провели несколько круглых столов, но с мертвой точки дело не сдвинулось.

«Это просто никому не интересно. Они просто не замечают и никак не аргументируют», — подытожила Екатерина Дмитриева.

Невыполненные обещания

Даже история с толстым котом Виктором ничему не научила перевозчиков. В январе этого года во время перелета на транзитном рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Шереметьево три кошки получили серьезные травмы во время транспортировки.

Две из них скончались, а еще одной поставили диагноз обморожение. Выяснилось, что после прилета сотрудники просто швыряли переноски с животными, даже не смотря на то, что владелец оплатил быструю выгрузку.

«Аэрофлот» заявил, что во всем виноваты грузчики аэропорта и их привлекли к ответственности. Со своей стороны перевозчик пообещал выступить за пересмотр правил обращения с багажом, если там есть переноски с животными во всех воздушных гаванях страны. Но, судя по истории с собакой в аэропорту Симферополя, обещание так и осталось невыполненным.

«360» направил запрос в «Аэрофлот», но на момент написания материала ответ перевозчик не прислал.