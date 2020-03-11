«Аэрофлот» оценил горе хозяина двух погибших кошек в 3 тысячи рублей

Невиданную щедрость решила проявить компания «Аэрофлот». Авиаперевозчик согласился с выводами экспертиз, но частично: да, переноски разбили грузчики, а вот кошки погибли неизвестно от чего. Хозяину животных Максиму Чумаченко предложили компенсацию три тысячи рублей. За переноски.

Чумаченко перевозил кошек из Нью-Йорка в Москву. По версии пострадавшего, из-за грубой работы грузчиков в Шереметьево переноски разбились, а коты погибли. С января он требует наказать виновных, пишет в аэропорт, «Аэрофлоту» и даже полиции. Все безрезультатно. Сейчас позиция «Аэрофлота» такая: виноват ветер.

Сегодня компания-перевозчик дала Чумаченко официальный ответ по поводу произошедшего. Если кратко, то хозяину погибших животных предложили компенсировать стоимость кошачьи переносок. Никакой связи «Аэрофлота» с гибелью животных в администрации авиаперевозчика не нашли.

«При разгрузке в результате случайного падения с транспортерной ленты был поврежден только контейнер для перевозки животных, в котором находилась одна из Ваших кошек. В этой связи, по результатам рассмотрения предъявленных в Вашей претензии требований, ПАО „Аэрофлот“ принято решение об их частичном удовлетворении в размере заявленной Вами стоимости поврежденного контейнера в сумме 3000 рублей 00 копеек. Кроме того, на основании статьи 796 Гражданского кодекса России Вам будет возвращена стоимость услуги по перевозке сверхнормативного багажа в отношении поврежденного контейнера в соответствии с применимым тарифом в сумме 75 долларов США», — указано в ответе.

Как добавили в администрации, какие-либо основания для компенсации морального вреда отсутствуют. Ранее «Аэрофлот» заявлял, что не виноват в гибели двух животных. Компания готова доказывать свою невиновность в суде, но три тысячи рублей за переноски выплатить готова хоть сейчас.