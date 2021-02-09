Перевозка животных для «Аэрофлота» стала своеобразной проверкой на прочность. Случаи, когда во время рейса самолетами авиакомпании собаки и кошки получали травмы, известны всем. И вот — новый прокол. Дело обещает быть громким: пострадал щенок главного редактора Baza.

Никита Могутин летел с маленькой Есенией прямым рейсом из Москвы в Стамбул. На регистрации хозяину сообщили, что «Сеня будет единственной собакой на борту». Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

После прибытия главред Baza обнаружил поврежденную переноску, в которой его ждала испуганная собака.

Швыряли переноску и метали чемоданы

«Когда я ее забирал в аэропорту, она выглядела так, словно ее очень сильно напугали», — рассказал Могутин. Он предположил, что «переноску с Сеней просто швыряли, сверху на нее метали чемоданы». За это «удовольствие» хозяину животного пришлось заплатить почти 10 тысяч рублей.

Сейчас я чувствую ужасный гнев и беспомощность, а еще стыд — за то, что фактически сам отдал свою собаку в руки людей, которые над ней издевались Никита Могутин главред Baza.

О том, что в переноске можно установить камеру, журналист вспомнил слишком поздно — уже в самолете. «360» он заявил, что теперь Сеню надо показать ветеринару. После возвращения из поездки Могутин хочет обратиться в транспортную прокуратуру.

«Надо смотреть ее правую лапу переднюю, она хромает. По прилету обратно мы обязательно подадим заявление в транспортную прокуратуру», — подчеркнул он.

Перевозка собаки после рейса «Аэрофлота». Источник фото: Telegram-канал Никиты Могутина

Компанию «Аэрофлот» главный редактор Baza призвал к ответу, а виновных в случившемся — наказать. Издевавшиеся над Сеней люди, уверен он, поступили таким образом, поскольку собака «не сможет ничего рассказать».

«Я летаю только вами — потому что искренне был уверен, что адские случаи с другими пассажирами — не более, чем разовые случайности. Мой личный опыт показал, что это было ошибкой», — сделал выводы Могутин, обратившись к перевозчику.

Кровавые истории перевозок

В январе 2020 года на транзитном рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Шереметьево серьезные травмы во время транспортировки получили три кошки. Две из них скончались, еще одна получила обморожение, рассказывала Baza. После прилета сотрудники швыряли переноски с животными, а их владелец при этом оплатил быструю выгрузку. «Аэрофлот» обвинил во всем грузчиков аэропорта, которых в итоге и привлекли к ответственности.

Летом 2020-го из Москвы в Симферополь рейсом «Аэрофлота» летела женщина с собакой. В аэропорту прибытия переноску с животным вернули грязной и испачканной в крови. В кроваво-грязное месиво превратилась и морда домашнего питомца. Хозяйка написала претензию в центральный офис авиакомпании и обратилась с заявлением в полицию. Собаке предстояло долгое лечение.

Аналогичная история произошла с девушкой, прилетевшей в столицу с Камчатки: в аэропорту ей вернули таксу, получившую травму глаза. С такой ситуацией владелица животного столкнулась впервые, хотя собака летает с ней дважды в год. Специалисты отметили, что такое повреждение является следствием сильнейшего удара. Не исключено, что «при разгрузке собака летела вниз головой».

Владельцам умерших или получивших травмы животных обычно советуют обращаться в суд с гражданским иском. Их интересы защищают законы о нарушении правил потребителей и правил перевозки. В этом случае можно рассчитывать только на небольшие штрафы — такие выписывают за поврежденный в поездке багаж.

Новые правила не помогли?

С 15 сентября прошлого года «Аэрофлот» начал менять правила перевозки животных. В авиакомпании заявили, что перевозчиком собаки или кошки может быть только совершеннолетний пассажир. Компания также ввело правило «один пассажир — одно животное». Под исключение попали щенки и котята в возрасте до полугода — их разрешили перевозить в одном контейнере до трех штук.

Правило о возможности перевозки домашнего питомца в салоне или багажном отсеке, за которое «Аэрофлот» критиковали чаще всего осталось без изменений. Здесь все зависит от размеров и веса клетки.

Источник фото: Pxhere

Стоимость перевозки животных в самолете тоже выросла с прошлой осени. На международных рейсах такое удовольствие стоит порядка 17,8 тысячи рублей. А переправка питомцев между европейской и азиатской части России с 3750 рублей подорожала до пяти тысяч.