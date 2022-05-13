Пассажирке «Аэрофлота» отдали мертвую собаку после перелета из Челябинска в Москву

Пассажирке рейса «Аэрофлота» после перелета из Челябинска в Москву отдали мертвую собаку в переноске. Животное не разрешили взять в салон из-за действующих правил авиакомпании.

В аэропорту Шереметьево владелица собаки возмутилась, что переноска просто ледяная, открыв ее, она указала на то, что собаку раздели.

«У вас что, борт охлажденный был? Кто его раздел?» — спросила женщина, когда переноску открыли. Она пыталась позвать своего питомца, но он был уже мертв.

На случившееся обратил внимание заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В беседе с «360» он сообщил, что будет добиваться проведения прокурорской проверки после гибели собаки.

«Мы сейчас занимаемся этим вопросом и однозначно будем требовать проведения прокурорской проверки. Животное погибло! У нас по федеральному законодательству гибель животного и создание условий, которые могут спровоцировать гибель, — это уголовное преступление. Мы будем требовать расследовать случившееся», — сказал он.

Бурматов напомнил, что два года занимался вопросом изменения правил перевозок животных. В России произошел большой сдвиг в этом направлении. Сейчас в стране самые либеральные требования к перевозке животных, людям, в частности, разрешили покупать соседние кресла для своих питомцев, подняли планку веса. Очень многие перевозчики стали гораздо более лояльными.

«Но „Аэрофлот“ никак не отреагировал. Точнее, после моего разговора с заместителем гендиректора и запроса к руководству авиакомпании они выпустили некий документ, где пообещали смягчить правила, но реального смягчения не произошло. Вес животного, которое можно брать с собой в салон, остался прежним», — подчеркнул собеседник «360».

По мнению Бурматова, это ключевая проблема. Гибели собаки можно было бы избежать, если бы животное летело в салоне вместе со своей хозяйкой. Депутат отметил, что сам каждую неделю летает по маршруту Москва — Челябинск по делам. Перелет занимает всего два часа. Он выразил недоумение, что собаку не пустили в салон, за этот короткий промежуток времени она бы никому из пассажиров не помешала, добавил он.

«Иногда счет идет на несколько сотен граммов и происходит отказ в перевозке. Это недопустимо, это безответственная позиция», — возмутился он.

По мнению Бурматова, «Аэрофлот» очень отстал от своих конкурентов, другие компании ушли далеко вперед, теперь перевозчику нужно догонять их. Депутат напомнил, что это не первый случай, когда эта компания попадает в такие ситуации.

«Мы помним историю с толстым котом. Мы помним разгрузку кошек в переносках, которые погибли», — заключил он.

«360» направил запрос «Аэрофлоту» по поводу случившегося. Ответа на момент публикации компания не предоставила.