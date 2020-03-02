Смерть и слезы в бассейне, нападение на учительницу и новые законы. Неделя в фотогалерее

Минувшая неделя принесла много разных новостей, но на первой позиции до сих пор остается эпидемия коронавируса. С первого дня весны с России начали действовать новые законы, на вечеринке блогерши-миллионщицы из-за бассейна с сухим льдом погибли трое человек, а школьник напал на учительницу с ножом. Об этих и других важных событиях, которые произошли в России и мире с 24 февраля по 1 марта — в фотогалерее «360».

Три человека погибли на дне рождения блогерши-миллионщицы

Известная инстаграм-блогерша Екатерина Диденко в компании друзей праздновала день рождения в банном комплексе Москвы. Девушка называет себя «аптечным ревизорро» и имеет высшее медицинское образование. Гости вечеринки высыпали в крытый бассейн 25 килограммов сухого льда, а затем несколько человек пругнули в воду. Планировалось, что над водой поднимется легкая полупрозрачная дымка, которая позволит гостям сделать необычные фото. Однако все пошло не по плану. В результате три человека — в том числе 32-летний супруг Екатерины Валентин погибли, еще несколько — пострадали. Химики объяснили «360», что причиной трагедии стал углекислый газ, который выделился при контакте сухого льда с водой.

Школьник из Ульяновска ударил учительницу ножом

15-летний подросток ударил ножом 59-летнюю учительницу математики. 26 февраля он пронес в школу нож и напал на педагога посреди урока. Он смог спокойно пронести оружие в класс — на входе в учебное заведение нет металлодетекторов. После преступления подросток попытался сбежать, однако правоохранители задержали его дома. Следователи возбудили против школьника уголовное дело о покушении на убийство. Суд отправил его под арест на два месяца.

Раненую учительницу госпитализировали. Ей потребовалась операция, но сейчас ее состояние стабилизировалось.

Мурманский подросток придушил и закопал в снег мальчика

И снова речь пойдет о 15-летнем подростке, но в этот раз в городе Кандалакша Мурманской области. 21 февраля он пытался убить 11-летнего мальчика. Подросток сперва избил ребенка и попытался его задушить. Когда мальчик потерял сознание, подросток раздел его до белья и закопал его в сугробе — подросток решил, что его жертва уже мертва. Ребенка спас случай — его заметила женщина, которая прогуливалась со своими детьми. Она вызвала скорую, врачи забрали пострадавшего в реанимацию. Он получил сильное обморожение конечностей, ушибы и закрытую черепно-мозговую травму, но сейчас его жизни ничего не угрожает.

Однако для подростка это не первое преступление — его обвиняют в ряде других. Сейчас он находится под стражей и останется там до конца следствия. На полицейских города завели уголовное дело о халатности.

С 1 марта в силу вступили новые законы

Власти подготовили для граждан России нововведения, которые начали действовать с 1 марта. Одно из них — закон о незарегистрированных препаратах. Такие лекарства разрешат ввозить в страну для людей с тяжелыми заболеваниями. Другое постановление разрешит сотрудникам транспортной полиции применять электрошокеры и искровые разрядники. Еще один закон устанавливает правила выплаты гонорара адвокатам — теперь они смогут получать деньги только после завершения дела — в зависимости от результатов. Жителям страны также будет предоставлен бесплатный доступ на портал госуслуг и ряд других федеральных сайтов.