Уголовное дело за халатность завели на полицейских из-за подростка-убийцы из Кандалакши

На полицейских из Кандалакши завели уголовное дело о халатности из-за 15-летнего подростка, который пытался убить 11-летнего мальчика. Юношу обвиняют в ряде других преступлений — в том числе в убийстве ребенка, которого он якобы столкнул с дамбы.

Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России. На сайте ведомства сказано, что в Кандалакши приехал руководитель СУ СК по Мурманской области Андрей Ефремов для расследования уголовного дела против подростка. 15-летнего школьника обвиняют в покушении на убийство малолетнего — он избил и придушил 11-летнего мальчика, а затем раздел его до белья и закопал в сугроб.

Ведомство уточнило, что против «должностных лиц из числа органов, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних» возбудили уголовное дела по статье «Халатность».

В ходе предварительного следствия будет произведен комплекс следственных действий, направленных на проверку полноты и качества профилактической работы с несовершеннолетним, предшествовавшей совершению им противоправного деяния в отношении ребенка 21 февраля 2020 года Сайт СУ СК РФ по Мурманской области.

Андрей Ефремов также заявил, что следствие не планирует изменять меру пресечения обвиняемому подростку. До окончания следствии он будет находится под стражей.

Руководитель СУ СК призвал граждан сохранять спокойствие не распространять ложную информацию о преступлениях подростка. Он опроверг слухи о том, что юноша убил мужчину без определенного места жительства, и заявил, что следствие проверит все предполагаемые деяния обвиняемого.

11-летний мальчик, которого пытался убить 15-летний подросток, сейчас находится в больнице. Он идет на поправку и чувствует себя хорошо. Своим спасением он обязан случайной прохожей, которая нашла его в снегу, а также врачам, которые оперативно среагировали на вызов и оказали ребенку необходимую помощь.