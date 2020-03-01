Что на самом деле могло произойти в бассейне на дне рождении блогерши-миллионщицы? Химики разошлись во мнениях

Upd: в материал от 29 февраля внесены правки.

«Сухой лед — это щелочная субстанция, из которой в принципе, если на нее вода попала, получается кислота. Вот и получили в бассейне концентрацию соляной кислоты. Идиотов мало, кто такое на себе пробует. А сухой лед вон для охлаждения мороженого используют. Сейчас на рынке что угодно можно купить», — рассказал «360» химик Игорь Кукушкин.

Руководитель лаборатории естествознания КЦ ЗИЛ и кандидат химических наук Денис Жилин со своим коллегой не согласился.

Это просто школьный курс химии: углекислый газ никак не обладает щелочной реакцией. Химической реакции там никакой не было. Была совершенно другая ситуация Денис Жилин.

Химик объяснил, что сухой лед — это твердый оксид углерода, который более известен как углекислый газ. При контакте с жидкостью он испаряется, захватывает с собой пары воды и конденсирует их — получается туман. Именно для этого гости вечеринки Екатерины Диденко и высыпали лед в воду. Замысел удался — над водой действительно появился белый туман. Но дальше все пошло совсем не по сценарию.

«Поскольку углекислый газ тяжелее воздуха, он, когда выделяется, собирается над водой. Бассейн там в некой чаше, и большое количество углекислого газа собралось в ней достаточно толстым слоем, вытеснив из нее воздух. По сути, над водой получился стопроцентный углекислый газ», — пояснил «360» Жилин.

Он объяснил, что к смерти людей привела не химическая реакция, а физические процессы. После того как человек погружается в воду, а затем выныривает на поверхность, он делает вдох — скорее всего, глубокий. Однако вместо воздуха в его легкие попадает углекислый газ.

Он не получает нужного кислорода — это уже само по себе нехорошо. Но в таких количествах углекислый газ вызывает ряд неприятных последствий, вплоть до паралича дыхательного центра и потери сознания. Судя по тому, что товарищ в ролике активно махал руками, у него возникла паника — вдыхаешь, а ощущения совершенно не те. Но один или два вдоха — и человек теряет сознание и захлебывается Денис Жилин.

Происшествие случилось вечером 28 февраля. Компания из 18 человек собралась в бане «Девятый вал» на Коломенском проезде, чтобы отпраздновать день рождения приятельницы — популярного блогера Екатерины Диденко. В качестве сюрприза в бассейн бросили 25 килограммов сухого льда. Те, кто это сделал, рассчитывали на эффектный белый дым. Но в итоге все обернулось трагично.

По состоянию на момент публикации новости известно, что умерли три человека. Среди погибших — муж именинницы.