Смерть и слезы из-за впечатляющих фотографий в бассейне с сухим льдом. Главное о дне рождения блогерши-миллионщицы

Двое человек погибли в банном клубе «Девятый вал» — там праздновали день рождения известной инстаблогерши Екатерины Диденко. Ради красивого фото они прыгнули в бассейн с сухим льдом. По данным источника в экстренных службах, пять человек пострадали и находятся в больнице. «360» рассказывает главное о празднике, закончившемся трагично.

День рождения «аптечного ревизорро»

Вечеринку в банном комплексе устроила известная блогерша в честь своего дня рождения. В Instagram Екатерины более миллиона подписчиков. Девушка называет себя «аптечным ревизорро» и рассказывает подписчикам, как сэкономить при покупке лекарств. 28 февраля девушка отмечала свое 29-летие. Точное количество гостей не сообщалось, однако по Stories Екатерины видно, что на празднике было довольно много людей. РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы сообщили, что в банном комплексе веселились 18 человек. Известно, что в числе приглашенных была девушка на шестом месяце беременности. Пострадала ли она, пока не ясно. Супруг именинницы решил устроить жене сюрприз и подарить возможность сделать впечатляющие фотографии. Для этого он заказал сухой лед, который затем высыпал в бассейн. Планировалось, что над водой поднимется легкая полупрозрачная дымка, которая позволит гостям сделать необычные фото.

Несколько человек находились в воде, когда в бассейн высыпали 25 килограммов вещества. В результате произошла химическая реакция, из-за чего любителей фотографий пришлось срочно спасать.

«Повезло первым»

«Люди начали синеть. Повезло тому, кого вытащили первым. Еще двух мужчин и женщину сейчас откачивают», — сообщил «360» источник в диспетчерской скорой помощи.

На место прибыли бригады скорой, которые оказали пострадавшим необходимую помощь. «360» известно, что как минимум пять пострадавших госпитализировали. Среди них — четверо мужчин и женщина. По данным RT, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Живущий недалеко от банного комплекса Сергей рассказал «360», что не слышал никаких криков — его внимание привлекли огни «мигалок» скорой помощи.

«Обычных скорых было четыре, и еще два реанимобиля. Видела, как три девушки вышли, одна из них беременная. Репутация у банного клуба нормальная, проблем с ним не было», — сказал очевидец.

Сергей видел, как врачи выносили из банного комплекса мужчину с маской на лице для дыхания.

Другая очевидица рассказала «360», что сейчас на территории банного комплекса работают много полицейских. Она отметила, что видела в холле рыдающую женщину лет 30-ти.

Двух человек спасти не удалось. Источник в экстренных службах сообщил «360», что погибла 25-летняя женщина и неизвестный человек в возрасте около 30-ти лет. Telegram-канал Mash сообщил, что гости Екатерины погибли из-за отека легких. Подтверждения этой информации пока нет. При контакте сухого льда с водой выделился углекислый газ — именно им надышались участники вечеринки. Они не знали, что такая химическая реакция может произойти. Медики, которые приехали по вызову, никак не могли помочь пострадавшим.

Неизвестно, есть ли в их числе те, кого отвезли в больницы. Telegram-канал 112 сообщил, что в числе погибших сама именинница. Издание сообщило, что 29-летняя Екатерина Диденко умерла, не приходя в сознание. Позже сама девушка опровергла эту информацию в своем Instagram. Она сообщила, что находится «под дверями реанимации». Блогер подтвердила, что кто-то из гостей вечеринки действительно умер — но не смогла сказать, кто именно.

Екатерина рассказала, что в числе пострадавших оказался и ее супруг Валентин— по предварительной информации, именно он купил сухой лед для вечеринки. Про его состояние ничего не известно, однако, по словам жены, он находится в реанимации. Агенство «Москва» сообщило, что Валентин Диденко скончался в больнице. По их информации, погибли трое человек — но пока официально говорят только о двоих, смерть мужа именинницы не подтверждают.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

«По данным следствия, 28 февраля 2020 года в банном комплексе на Коломенском проезде в городе Москве в результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте происшествия. Остальные госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь», — сказано в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что на месте работают следователи, которые устанавливают все детали происшествия.