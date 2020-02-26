Школьник из Ульяновска ударил учительницу ножом. Бойни в Керчи и «Колумбайне» оказались его главными интересами

Школьник из Ульяновска напал на учителя математики. Восьмиклассник ударил ножом женщину в живот, а затем попытался сбежать. Юноша и раньше проявлял склонность к насилию — его социальные сети заполнены постами про ненависть и школу «Колумбайн».

Нападение произошло утром 26 февраля в школе №81 Ульяновска. В качестве жертвы 15-летний ученик выбрал 59-летнюю учительницу математики. Педагог проработала в школе 36 лет, все это время преподавала один и тот же предмет. Школьники рассказали «360», что ученики и другие преподаватели отзывались о ней только положительно.

Подросток же перевелся в школу из другого учебного заведения два года назад — в шестой класс, сейчас он в восьмом. Одноклассники охарактеризовали его как необщительного, но спокойного тихоню. Мотив нападения пока не известен, но ученики предположили, что таким образом он решил отомстить учительнице. Якобы она могла занижать ему оценки по математике.

Начальник управления образования мэрии Ульяновска Светлана Куликова сообщила «360», что никакого конфликта между педагогом и учеником быть не могло.

Напал посреди урока

Одна из учениц рассказала «360» детали происшествия: подросток зашел в класс посреди урока, поставил рюкзак на парту, «достал заточку и пырнул учительницу». После этого он выкинул оружие и «убежал домой».

«Нож он пронес с собой в школу, зашел в середине урока, подошел к учительнице. Она спросила, что случилось, а он ответил, что ему все надоело, он хочет умереть, и пырнул ее», — дополнили ее рассказ другие ребята.

Одноклассник уточнил, что нападение произошло ближе к концу урока. Сразу после происшествия о нем узнали и ученики других классов. Преподавательница алгебры услышала крики и вышла узнать, что произошло. Вернувшись в класс, она рассказала, что ее коллегу пырнул ученик, который позже сбежал.

Теlеgrаm-канал «112» опубликовал видео со школьных камер. На кадрах видно, как ученик сбегает после нападения на педагога. Однако далеко уйти подросток не смог — полицейские задержали его дома. Следователи возбудили против него уголовное дело о покушении на убийство.

Вскоре после этого к школе приехали полиция и скорая помощь. Пострадавшую учительницу госпитализировали — по информации Life, она находится в тяжелом состоянии после операции. Теlеgrаm-канал «112» уточнил, что ее жизни ничего не угрожает.

Среди интересов «Колумбайн» и бойня в Керчи

Несмотря на то, что все характеризуют нападавшего как тихого и необщительного школьника, он не скрывал своей склонности к насилию. На странице в социальной сети у него много странных постов. Он не раз писал о ненависти, публиковал фотографии убитых людей, выкладывал цитаты о смерти. Для своего профиля он выбрал не свою фотографию, а изображение Дилана Клиболда. Вместе со своим другом Эриком Харрисом в 1999 году они устроили бойню, убив 12 учеников и учителя в американской школе «Колумбайн».

На странице он публиковал и свое отношение к трагедии в Керчинском политехническом колледже. Тогда 18-летний студент заложил в здании взрывчатку, а затем открыл стрельбу по преподавателями и учащимся. После убийства 21 человека юноша совершил самоубийство.

Когда я слушаю гс (голосовые сообщения — прим. ред.) людей, которые выжили в Керчи и так далее, хочется их просто убить. «Аааа, мою подругу убили, сестру убили, я просто не знаю, как жить, ааааа». Заткнитесь, пожалуйста, если не сделаете это, то я засуну вам в рот трубчатую бомбу. Жаль, что вы не сдохли Подросток, напавший на учительницу цитата с его страницы во «ВКонтакте».

Сочувствовал подросток «псковским Бонни и Клайду» — 15-летним юноше и девушке, которые забаррикадировались в доме и отстреливались от полиции, а затем совершили самоубийство.

Источник фото: «ВКонтакте»

Подростка сильно впечатлило и самоубийство Рины Паленковой. Он выкладывал ее фотографии, последние слова, а также в конце многих своих постов добавлял «Ня. Пока» — именно так девушка подписала свои последние фото на железной дороге.

Предупреждал, но никто не остановил

О том, что школьник что-то задумал, он тоже намекал в своих социальных сетях. Меньше недели назад он выложил пост, в котором пообещал, что скоро будет хорошо. Дополнил он свои слова картинкой, где на черном фоне было написано: «Скоро, очень скоро…»

Источник фото: «ВКонтакте»

По данным Telegram-канала Life SHOT, мать школьника видела у сына в рюкзаке ножи накануне происшествия. Судя по всему, женщину ничего не насторожило — и она не отобрала у ребенка холодное оружие. Не помешала и охрана учебного заведения. По словам других учеников, металлодетекторов в школе нет.

«Покупали металлодетекторы, поставили, но они не работают. И в итоге их убрали», — пояснили ученики школы №81 Ульяновска.

Начальник управления образования мэрии Ульяновска Светлана Куликова заявила, что на входе в школу стоят два турникета — возле них учеников ежедневно встречают дежурный учитель и администратор. Она уточнила, что сопровождающие отводят ребят в классы или раздевалку. Дать оценку происходящему собеседница отказалась, заявив, что выводы можно будет делать лишь после окончания проверки.