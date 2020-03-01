Законы, важные для каждого. Как мы будем жить с 1 марта

Российские власти подготовили для граждан страны нововведения, которые начнут действовать с 1 марта. В их число входит закон о незарегистрированных лекарствах, расширение полномочий транспортной полиции, новый формат оплаты услуг адвокатов и другие. О самых важных изменениях с 1 марта — в материале «360».

Незарегистрированные лекарства

С 1 марта 2020 года в Россию можно ввозить лекарства, не зарегистрированные в стране. Речь идет о препаратах, которые нужны людям с тяжелыми заболеваниями, но они не могут их приобрести из-за последствий, так как лекарства запрещены для ввоза в РФ.

Эта проблема всплыла из-за историй женщин, которые заграницей покупали для своих детей-инвалидов лекарство «Фризиум» — противосудорожный препарат, который в России считается психотропным и не зарегистрирован. Но теперь те, кому подобные лекарства необходимы, могут не опасаться уголовных дел за покупку и ввоз в Россию препаратов из-за рубежа при наличии определенных документов. Минздрав опубликовал список этих лекарств.

Ведущий фармацевт и бывший руководитель аптечной сети «Дальхимфарм» Ирина Булыгина по просьбе «360» оценила закон и признала, что он очень важен. Покупка не зарегистрированных в РФ лекарств раньше не только оборачивалась уголовными последствиями, но и была крайне сложной.

Закон очень важен, потому что есть лекарственные средства, в частности из детской практики, которых нужно несколько тысяч упаковок в год для страны. Производитель не хочет регистрировать [эти лекарства] в стране из-за нескольких упаковок, для него не существенных, потому что процедура регистрации в нашей стране слишком забюрократизирована и усложнена Ирина Булыгина.

Булыгина отметила, что проблема незарегистрированных лекарств стояла всегда, но за дело взялись только тогда, когда начались скандалы.

По словам специалиста, в России всегда был механизм ввоза незарегистрированных лекарств, но процедура была очень сложна. Сначала лечащий врач должен был написать заключение, что такому-то больному нужен определенный препарат. Дальше документ поступал главврачу больницы, где наблюдался человек. Потом собиралась медицинская комиссия, составлялся протокол заседания. Далее он направлялся сначала в областной минздрав, а потом в федеральный. И только последний мог через свои структуры закупить незарегистрированный препарат. Но на это в лучшем случае уходили месяцы.

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Электрошокеры

Сотрудники транспортной полиции со 2 марта смогут применять электрошокеры и искровые разрядники. Такие устройства включили в список оружия и специальных средств, которые могут покупать, хранить и использовать сотрудники подразделений транспортной безопасности.

Доставать оружие можно только в случае нападения на транспортные средства, объекты транспортной инфраструктуры и находящихся там людей, а также если нарушители оказывают сопротивление при задержании.

Но представители этих структур должны помнить, что ущерб от их собственных действий должен быть минимален. Плюс ко всему они обязаны помогать тем, кто получил травмы от электрошокера.

Согласно закону, сотрудники должны сначала предупредить, что применят оружие, а только потом переходить к действиям, если ситуация не разрешилась мирно. Бить током запрещено инвалидов, беременных женщин и малолетних (но только если они не оказывают вооруженного сопротивления).

Общественный деятель и руководитель рабочей группы по противодействию коррупции при МГРО «Единая Россия» Лилия Насакина поделилась с «360», что транспортной полиции был необходим этот закон. Ведь правоохранители боятся лишний раз применить оружие даже для самозащиты, так как знают, что для них будут серьезные последствия.

Мы с вами столкнулись с тем, что наши правоохранители боятся лишний раз применить огнестрельное оружие, даже находясь в критической ситуации. На кону их собственная жизнь, потому что идет жесткая регламентация их участия Лилия Насакина.

Закон, по словам Насакиной, дает возможность правоохранителям хотя бы обездвижить потенциального нарушителя или опасного преступника. А с агрессивными алкоголиками или наркоманами работать без запасного варианта в виде электрошокера опасно.

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Гонорар адвокатов

Теперь адвокатам будут платить только после закрытия дела — в зависимости от результатов. То есть правозащитник и клиент могут подписать договор об оказании юридической помощи, чтобы подзащитный заплатил только после суда. Этот закон не затрагивает уголовные и административные правонарушения.

Адвокат Денис Никитин уверен, что в этом законе нет минусов. В беседе с «360» он отметил, что документ учитывает интересы и адвоката, и клиента, и государства.

Такое условие раньше уже существовало. В договорах, ранее заключавшихся по гражданским делам, как правило, включались такие условия. Просто сейчас они законодательно закрепились. В уголовных и административных делах такое условие недопустимо Денис Никитин.

Для адвоката преимущество в том, что появится законодательно закрепленное правило относительно гонорара успеха. То есть правозащитник сможет претендовать на соответствующее денежное вознаграждение в случае, если выиграет дело.

Закон упрощает ситуацию для небогатой группы населения. Теперь люди, не имеющие денег в момент найма адвоката, смогут заключить договор на условиях нового закона.

И, наконец, преимущество государства.

«Государство тоже в плюсе, поскольку появляется прозрачность в этой сфере. То есть те суммы, которые адвокат будет указывать в договорах с клиентом, автоматически будут облагаться налогом», — заключил Никитин.

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Бесплатный вход на портал госуслуг

Операторы больше не будут требовать денег за посещение сайтов федеральных, региональных органов власти и портала госуслуг. С 1 марта эти страницы не засчитываются в общий объем трафика, то есть они будут доступны, даже если у пользователя не оплачен интернет.

При этом операторы связи ничего не будут с этого получать. Тем более что речь идет о небольшом трафике.