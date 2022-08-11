Швейцарский нейтралитет сломался на санкциях. Украина ждет помощи в получении денег за транзит газа

Россия отвергла кандидатуру Швейцарии как представителя Украины. Страна часов и банкиров так увлеклась антироссийскими санкциями, что не заметила, как потеряла свой нейтральный статус. Скорее всего, украинцы рассчитывали заручиться помощью для получения российских денег за транзит газа. Ведь не сегодня-завтра россияне зададутся вопросом: зачем что-то платить тем, кто нас оскорбляет?

Россия отказала Швейцарии

Швейцарцы вызвались представлять украинские интересы в России с согласия последней. Официальных запросов не было довольно долго, но в конце концов швейцарские дипломаты все же поинтересовались мнением российской стороны. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария не сможет стать посредником для Украины, так как утратила свой нейтральный статус.

Швейцарии напомнили, что она активно участвует в русофобской кампании Запада: присоединилась к незаконным санкциям против России и заморозила активы Сбербанка, а также отказала в выдаче виз российским дипломатам и экспертам для поездок в офис Организации Объединенных Наций. Все это мало напоминает нейтральную позицию, считают в России.

Украине Швейцария помогает не слишком активно, а иногда и просто отказывает в помощи. Например, швейцарские власти проигнорировали просьбу НАТО и не стали принимать гражданских и военных украинцев, раненных в ходе боевых действий. Дело в том, что после лечения в нейтральных странах военнослужащие должны возвращаться в строй до перемирия. То есть всех их пришлось бы содержать в стране за счет местных жителей, которые вряд ли такому обрадуются.

Украине нужен посредник

Страна-посредница понадобилась Украине вовсе не для политических переговоров с Россией. Скорее всего, украинская сторона рассчитывала таким образом получать от РФ деньги за тот же транзит газа, предположил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Причем нужно было торопиться, потому что в любую минуту (и удивительно, что до сих пор этого не случилось) может появиться вопрос: «А почему нужно платить стране, с которой у нас конфликт?».

«Для этого просто необходима какая-то третья страна. Понятно, почему был сделан именно такой выбор: ведь страны — члены Евросоюза и НАТО в такой ситуации явно не подойдут, а Швейцария не входит ни в один из этих альянсов. Поэтому украинцы понадеялись, что это будет хорошим решением», — пояснил «360» политолог.

Он напомнил, что российские авуары — валюта, ценные бумаги и ценные металлы в иностранных банках — отнимают за границей. Если Россия пойдет тем же путем, то украинская экономика рухнет. С помощью Швейцарии Украина надеялась избежать подобного риска и в то же время не упустить свое: подчеркнуто не брать «поганых русских денег», но получать их из рук швейцарских.

Помочь в переговорах всегда может Турция

В сознании людей созданы образы «Несчастной Украины» и «Ужасной России», отметил Журавлев. Правда, сейчас они понемногу уже начали стираться, и слышны отдельные протестующие голоса, но мейнстрим все равно остался тем же. Похоже, что Швейцария, соглашаясь на роль посредника, играет роль даже не украинского, а «европейского друга».

Паства не может идти против пастора, а тем более отдельный баран. Думаю, Швейцария просто побоялась отказать Украине и получить титул «друга России». Кроме того, хотя швейцарцы в последний раз воевали с Карлом Смелым герцогом Бургундским в XV веке, они и само государство очень милитаризированы. Это страна психозов, в которой созданы картинки ужасной России и несчастной Украины. Власти просто согласились с ролью посредников Дмитрий Журавлев.

Политолог напомнил, что в диалоге между Россией и Украиной уже есть действующий посредником — Турция. Возможно, на эту роль могла бы подойти Венгрия, но она никогда не согласится выступать на стороне Украины. Традиционно помощником при переговорах всегда выступала Австрия, но у нее сейчас хватает своих забот. Она подсчитывает убытки от своих нефтяных игр: страна годы зарабатывала как нефтяной хаб и сейчас может остаться на бобах.