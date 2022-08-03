Швейцария заморозила активы Сбербанка

Власти Швейцарии заморозили активы Сбербанка в рамках седьмого пакета санкций. Об этом говорится в сообщении Федерального совета европейского государства.

«Активы Сбербанка, крупнейшего банка Российской Федерации, заморожены. Запрещается оказывать ему технические, экономические услуги. Запрещено предоставлять финансирование», — говорится в тексте документа.

Исключения предоставлены лишь для дочерних организаций Сбербанка в рамках услуг для обеспечения закрытия сделок. Помимо этого, Швейцария ввела эмбарго на российское золото и ювелирные изделия из него.

При этом структура подчеркнула, что антироссийские ограничения не коснутся реализации сельскохозяйственной продукции. Поэтому Федеральный совет не включил в санкционный список операции, связанные с поставками нефти и сельскохозяйственной продукцией в третьи страны.

Ранее новые санкции против «Сбера» ввел Евросоюз. Финансовой организации запретили проведение любых транзакций, за исключением операций по торговле сельскохозяйственными удобрениями или продуктами питания.