Россия отвергла предложение Швейцарии представлять интересы Украины

Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Украины в России. Такое заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев на брифинге.

«Швейцарцы действительно интересовались нашим мнением о возможном представительстве интересов Украины в России и России в Украине, причем достаточно давно. Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов», — сказал он.

Представитель МИД РФ напомнил, что Швейцария присоединилась к незаконным санкциям против России, поддерживает нынешнюю власть в Киеве и участвует в русофобской кампании Запада.

«Как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство и иные добрые услуги совершенно непонятно», — заявил Нечаев.

На том же брифинге Иван Нечаев уличил Запад в краже продовольствия у нуждающихся стран. По его словам, судна с украинским зерном не идут в нуждающиеся страны Африки и Южной Азии, а движутся в западные порты.