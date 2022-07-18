Швейцария отказалась лечить украинских раненых

Власти Швейцарии отказались принимать на лечение раненых гражданских и военных лиц, получивших травмы в ходе боевых действий на Украине. Об этом написало издание Tages-Anzeiger.

Запрос Швейцарии поступил по линии НАТО, власти страны начали анализировать возможность выделения средств на лечение, но в итоге ответили отказом.

По данным источника, решающую роль в отказе сыграло Министерство иностранных дел Швейцарии, которое решило не принимать раненых, чтобы не утратить нейтральный статус государства в соответствии с международным правом. Например, положения Гаагской и Женевской конвенций от 1907 года требуют, чтобы после лечения в нейтральных странах военнослужащие не возобновляли боевые действия.

Дипломатическое ведомство Швейцарии посчитало маловероятным, что Россия разрешит украинским военным вновь вернуться в зону активных боевых действий, поскольку различить гражданских и военных невозможно, написала газета «Известия».

«Многие из мирных людей на Украине в это время берут в свои руки оружие», — заявил замглавы МИД Швейцарии Йоханнес Матиасси.

Ранее президент Швейцарии Иньяцио Кассис высказался против конфискации арестованных российских финансовых активов и их дальнейшей передачи Украине.