Швейцария не выдает визы российским делегатам для поездок в штаб-квартиру ООН

США и Швейцария не выдают визы российским дипломатам и экспертам для поездок в офис ООН, заявила представитель России Ирина Тяжлова. Ее слова процитировало РИА «Новости».

США ранее отказали в выдаче визы директору департамента международной информационной безопасности МИД России Андрею Крутских. Высокопоставленный дипломат планировал отправиться на профильную сессию рабочей группы открытого состава ООН.

«Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приему учреждений ООН не только США, но и Швейцарией», — отметила Тяжлова.

Она назвала неприемлемой дискриминацию российских делегатов. Им искусственно чинят препятствия, подытожила Тяжлова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила генсека ООН Антониу Гуттериша в двуличности.