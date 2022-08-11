У российского посольства в Швейцарии нет информации об официальных контактах Берна и Москвы по поводу представления интересов Украины в РФ. Об этом заявили РИА «Новости» в дипломатической миссии.

«Насколько известно посольству, у российской стороны нет никаких контактов с официальными властями Конфедерации по данному вопросу», — сообщили в посольстве.

Ранее стало известно, что власти Швейцарии договорились с киевским режимом о том, что интересы Украины в России будет представлять Берн. Швейцарский МИД пояснил, что для вступления договоренности в силу Россия должна выразить свое согласие.

При этом Украина настаивает на запрете выдачи россиянам шенгенских виз. Такую меру предложили включить в очередной пакет санкций. Однако не все страны готовы отказаться от российских туристов и еще больше обострить конфликт с РФ. Такой тотальный запрет противоречит принципам и правилам ЕС. США уже заявили, что для россиян нет ограничений в получении виз на въезд в страну.