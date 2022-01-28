«Автомобиль однозначно не роскошь». Семьям с детьми-инвалидами в Подмосковье помогут отменой транспортного налога

Подмосковные семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, предложили освободить от транспортного налога. Льготу в регионе ждут: автомобиль для родителей детей с ограниченными возможностями далеко не роскошь. В Мособлдуме уже занялись проработкой необходимых вопросов. Принять законопроект рассчитывают как можно быстрее, а его действие затронет весь 2022 год.

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов подчеркнул, что в области уже есть льготы по транспортному налогу — для инвалидов с детства и многодетных семей. Теперь их хотят распространить и на тех, кто растит детей-инвалидов. Принцип, скорее всего, будет аналогичным: налог отменят на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил.

По аналогии с многодетными семьями

Глава комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов пояснил «360», что разрабатываемый законопроект предполагает льготу для семей с одним ребенком-инвалидом. Задачи документа сформировали после встречи представителей Общественной палаты Подмосковья с Брынцаловым. Льготы для семей нашли свое отражение и в ежегодном обращении губернатора Андрея Воробьева.

«У нас по закону инвалиды имеют льготу по транспортному налогу. Но если мы говорим о семьях с детьми-инвалидами, необязательно, чтобы машина была оформлена именно на ребенка. Получателем может стать один из родителей или любой законный представитель, то есть опекун», — пояснил Ефимов.

Он подчеркнул, что многодетные подмосковные семьи уже получают такую льготу. Алгоритм ее действия понятен, а само налоговое послабление зарекомендовало себя с лучшей стороны. Касающийся семей с детьми-инвалидами законопроект уже получил положительное заключение губернатора. Парламентариям предстоит отработать вопросы технического характера, например ограничения для дорогостоящих машин по мощности двигателя.

«Самое главное: согласно законопроекту, льгота начнет действовать уже с 1 января 2022 года. Вне зависимости от принятия ее действие распространяется на 2022 год в полном объеме», — обратил внимание Тарас Ефимов.

Автоматическая льгота

Председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья и член Общественной палаты Московской области Инна Орлова добавила, что вопрос о возможности введения в Подмосковье льготного налогообложения на транспортное средство в семьях с детьми-инвалидами ассоциация поднимала в течение двух лет. Обращений от родителей по этому вопросу было и остается много.

«В нашем регионе данной льготой пользуются многодетные, но, согласитесь, в семьях, воспитывающих ребенка-инвалида, автомобиль однозначно не роскошь», — сказала Орлова.

Инициатива с освобождением от налога принадлежит как раз ей. Идею член подмосковной ОП озвучила на пленарном заседании — рассказала напрямую губернатору и председателю Мособлдумы.

«Хочу выразить благодарность за то, что не положили этот вопрос в долгий ящик. Прошло два месяца, и на днях состоялось заседание думы, на котором приняли положительное решение по вопросу», — заметила глава областной Ассоциации родителей детей-инвалидов.

Вопрос о том, сколько человек затронет льгота, Тарас Ефимов отнес к техническим. Сейчас парламентарии как раз собирают необходимые сведения. По мнению Инны Орловой, льгота коснется около 10 тысяч семей, от налога освободят автоматически, без заявлений.

Желание помочь

Профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления Любовь Храпылина в разговоре с «360» заметила, что важность инициативы переоценить довольно сложно. Главное — желание помочь, которое реализуют на всех уровнях.

«Все это очень важно, чтобы помогать. Вопросов много. <…> Надо хотеть и по должностным обязанностям, и по гражданско-совестливому положению, и по-человечески хотеть помогать и реально помогать», — подчеркнула она.

Храпылина заметила, что меры поддержки не должны стать обузой для тех, на кого направлены. В случае с новой льготой этого произойти как раз не должно. В Московской области работают над тем, чтобы все они были проактивными, — ходить для их получения по инстанциям не придется.

Подмосковные власти стараются сделать все возможное, чтобы семьям с детьми-инвалидами в регионе было комфортно жить.

«Семьи с детьми <…> и дальше будут под нашей постоянной заботой, для этого есть средства, желание и четкое понимание политики, которую все это время ведет наш президент», — сказал губернатор в ходе ежегодного обращения к жителям.

Для детей с ограниченными возможностями в Московской области действует ряд льгот, в том числе право на бесплатный проезд в общественном транспорте, ежегодная выплата на период обучения, ежемесячные пособия и другие льготы. С 2022 года в регионе ввели новую меру соцподдержки для родителей детей-инвалидов: им компенсируют проезд к санаторно-курортной организации и обратно на личном автотранспорте. Раньше поездки были бесплатными только при путешествии самолетом или поездом.

Всего в Московской области насчитывают порядка 400 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, причем 27 тысяч из них — дети.