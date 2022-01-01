Льготы и скидки на коммерческих маршрутах начали действовать в Подмосковье с 1 января 2022 года

На поездках в общественном транспорте в Московской области теперь можно сэкономить: с 1 января 2022 года на коммерческих маршрутах действуют скидки и льготы. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем официальном Telegram-канале.

Льготы и скидки действуют более чем на двух тысячах маршрутов, более 700 из которых — коммерческие. Их полный список — на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Право на бесплатный проезд имеют пенсионеры, ветераны, инвалиды, люди с ограниченными возможностями и отдельные категории детей.

По «Стрелке учащегося» для дошкольников после семи лет, школьников и студентов предоставляется скидка в размере 50% с первой по 35-ю поездку; 99% — с 36-й поездки.

По обычной «Стрелке» скидка составит 7% за каждые 10 поездок и 35% — за 50 и более поездок.

В случае, если терминал не работает, проезд должен быть бесплатным.

Об изменениях на коммерческих маршрутах попросили сами жители. В августе 2021 года пилотный проект запустили в пяти городах, а теперь его расширили на весь регион.