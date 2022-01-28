Мособлдума предложила освободить родителя ребенка-инвалида от транспортного налога

Одного из родителей ребенка-инвалида запланировали освободить от транспортного налога в Подмосковье. С инициативой выступила Мособлдума. Она работает над законопроектом.

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов напомнил, что в Московской области уже действуют льготы на транспортный налог для инвалидов с детства и многодетных семей.

«Теперь мы освободим одного из родителей или опекунов, которые воспитывают ребенка-инвалида, от транспортного налога. Знаю, что эта мера востребована и необходима», — добавил он.

Законопроект готовят по его поручению и предложению от Общественной палаты Подмосковья. Планируется, что льготу предоставят по аналогии с той, которая сейчас уже действует для многодетных семей, — на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил.

Однако льгота не коснется дорогих машин, попадающих под действие второй части статьи 362 Налогового кодекса России.

В Министерстве социального развития Московской области уточнили, что, предположительно, льготу смогут получить три тысячи семей. Если законопроект одобрят, он вступит в силу уже в этом году.

В 2022-м Мособлдума продлила отмену транспортного налога на электромобили до 2024-го.

Ранее стало известно, что 430 миллионов рублей выделили на улучшение доступной среды для инвалидов из Подмосковья в этом году.