Многодетным семьям Подмосковья помогут оформить льготы без бумаг

За последние семь лет в Подмосковье количество многодетных семей выросло втрое. В регионе для них действуют более 20 льгот. Оформить их можно без особенных хлопот.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного обращения заметил, что бюджет региона и всей страны социально ориентированный.

«Что касается семей с детьми, то в Московской области работают более 20 льгот», — сказал он.

Социальный блок подмосковного правительства, подчеркнул Воробьев, делает так, чтобы все льготы каждая семья могла получать без хождения по нескольким инстанциям, проактивно.

«Всего таких услуг у нас 23. Уже 20 мы смогли сделать проактивными, когда средства получаешь на счет без бумаг. <…> В информационный век все данные приходят в одну точку, и решения принимаются автоматически. Социальное казначейство подразумевает решение именно таких важных, чувствительных для человека вопросов», — сказал губернатор.