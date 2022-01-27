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    27 января 2022, 11:31

    Многодетным семьям Подмосковья помогут оформить льготы без бумаг

    Андрей Воробьев рассказал, как многодетным семьям Подмосковья оформить льготы

    Александра Ломейко

    За последние семь лет в Подмосковье количество многодетных семей выросло втрое. В регионе для них действуют более 20 льгот. Оформить их можно без особенных хлопот.

    Многодетным семьям Подмосковья помогут оформить льготы без бумаг

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного обращения заметил, что бюджет региона и всей страны социально ориентированный.

    «Что касается семей с детьми, то в Московской области работают более 20 льгот», — сказал он.

    Социальный блок подмосковного правительства, подчеркнул Воробьев, делает так, чтобы все льготы каждая семья могла получать без хождения по нескольким инстанциям, проактивно.

    «Всего таких услуг у нас 23. Уже 20 мы смогли сделать проактивными, когда средства получаешь на счет без бумаг. <…> В информационный век все данные приходят в одну точку, и решения принимаются автоматически. Социальное казначейство подразумевает решение именно таких важных, чувствительных для человека вопросов», — сказал губернатор.