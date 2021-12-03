Около 400 тысяч жителей Подмосковья получили различные меры поддержки по инвалидности

В Московской области создана система социальной поддержки для людей с ограниченными возможностями здоровья. Различные меры помощи в регионе получают 400 тысяч нуждающихся в них жителей.

Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья отмечают 3 декабря, напомнили в Комитете по социальной политике и здравоохранению Подмосковья. Его целью является продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, полное и равное соблюдение прав человека.

«Сегодня в Подмосковье насчитывается почти 400 тысяч граждан с ограниченными возможностями здоровья, причем 27 тысяч из них — дети», — уточнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что помощь данной категории граждан является одним из приоритетов работы регионального парламента. В области на сегодняшний день создана целая система соцподдержки — пособия, льготы, транспорт.

«Важная задача — это трудоустройство и социализация. Сегодня в области работают почти 50 тысяч инвалидов разных категорий», — заметил Брынцалов.

Подмосковным инвалидам в соответствии с федеральным и региональными законами предоставляют ряд мер социальной поддержки. Их обеспечивают специальными телефонными аппаратами, переговорными пунктами коллективного пользования, бытовыми приборами.

Людям из этой категории положена ежегодная денежная компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. Им также выдают технические средства реабилитации или сертификат на их покупку, бесплатные санаторно-курортные путевки, компенсируют расходы на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Инвалидам выплачивают пенсии, ежемесячную денежную выплату, предоставляют компенсацию по оплате ОСАГО. У них первоочередное право на предоставление земельных участков для ИЖС, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства, обеспечение жилыми помещениями.

С начала 2021 года в Подмосковье обновили правила получения инвалидами технических средств реабилитации (ТСР). Процедура получения госуслуги стала проще: вместо электронных сертификатов выдают денежные выплаты. Их размер зависит от рекомендованного средства реабилитации и его установленной предельной стоимости. Выплаты на сумму более 12,5 миллиона рублей в этом году получили около 750 граждан.

Московская область стала первым регионом в России, где ввели ежемесячную выплату неработающим, ухаживающим за инвалидами I и II группы. Она равна двукратной величине прожиточного минимума. В 2021 году заявление на получение такой выплаты подали 600 человек.

В текущем году в регионе также ввели новую меру социальной поддержки для родителей детей-инвалидов — компенсацию расходов на проезд к санаторно-курортной организации и обратно на личном автотранспорте. Ранее у таких семей был бесплатный проезд только на авиа-, ЖД и транспорте.

В 2021 году в Московской области трудоустроили более 47,5 тысячи инвалидов, среди них около 11 тысяч — на квотируемых рабочих местах. Количество вакансий составляет около пяти тысяч. Наиболее востребованные среди инвалидов вакансии в сфере информационных технологий, делопроизводства и торговли.

Число доступных объектов для инвалидов и маломобильных жителей региона в 2021 году увеличится на 350 объектов. За 10 лет реализации программы «Доступная среда» их станет 5446. На эти цели выделяется порядка 300 миллиона рублей.

Сопровождение граждан из учреждения соцобслуживания в больницу стало новой социальной услугой в 2021 году. Речь идет о пожилых людях и инвалидах, постоянно проживающих в соцучреждениях.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены ежегодная выплата на период обучения в размере 13 020 рублей, а также ежемесячное пособие на детей-инвалидов с одним родителем или проживающих в семьях со среднедушевым доходом ниже МРОТ — 7901 рублей.