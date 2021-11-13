Жителей Израиля принудили к ревакцинации и заставили получать пропуска. Так победили ковид

Израиль — одна из немногих стран, сумевших вернуться к нормальной жизни благодаря вакцинации населения от коронавируса. Власти применили жесткие меры: запретили вход на работу, учебу и другие места всем, кто не привит. С недавних пор ревакцинация также стала обязательной.

Израиль был первой страной, начавшей проводить вакцинацию населения, первой в возвращении к обычной жизни без ограничений, а теперь и первой, широко внедрившей ревакцинацию.

По сообщениям ABC, в середине сентября Израиль столкнулся с очередной волной коронавируса. Количество новых случаев заражения вариантом «дельта» стало превышать 10 тысяч в день, но сегодня жизнь в стране вновь идет своим чередом, рестораны и кинотеатры переполнены, а с 1 ноября Израиль открылся для туристов. В чем секрет успеха?

Обязательная ревакцинация

В июне Израиль поразила четвертая волна коронавируса, вызванная быстро распространяющимся вариантом «дельта». Уже в июле исследования показали, что двух доз даже самых эффективных вакцин было недостаточно для предотвращения пандемии. Их эффективность со временем начинала падать. Например, у многих израильтян, сделавших прививку в январе, к июлю иммунитет упал до одной пятой от того, каким он был сразу после вакцинации.

Вместо того чтобы вводить новые меры изоляции, правительство сделало ставку на третью бустерную дозу вакцины Pfizer для людей в возрасте от 12 лет и старше, обязательное ношение масок и продолжение использования системы Green Pass. На тот момент точных данных об эффективности ревакцинации еще не было, но израильское правительство решило пойти на авантюру. Это вызвало критику со стороны некоторых ученых, но в итоге риск оказался оправданным.

Ревакцинация была одобрена в конце августа, а пик заболеваемости начался в сентябре. Власти занялись активной кампанией по принуждению людей к третьей прививке, и вскоре это начало работать. Уже в середине октября, как пишет Reuters, количество ежедневных заражений в Израиле снизилось более чем на 80%, а количество тяжелых случаев — почти вдвое.

Данные показывают, что среди людей старше 60 лет — первой группы, получившей ревакцинацию, — распространение вируса начало быстро снижаться примерно через две недели после введения третьей дозы.

Анализ данных, проведенный Дороном Газитом и Йиноном Ашкенази из группы мониторинга COVID-19 Еврейского университета, показал, что скорость размножения вируса — его способности распространяться — начала резко падать в каждой возрастной группе после ревакцинации.

Через два месяца после начала «дельта»-волны вакцинированные люди старше 60 лет составили более половины тяжелых случаев COVID-19. Большинство из них было старше 70 лет и с проблемами со здоровьем, которые подвергали их более высокому риску.

С момента введения бустеров основная часть тяжелой формы ковида стала встречаться у более молодых людей, из которых большая часть была не привита. Они составили около 75% госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии, в то время как вакцинированные двумя или тремя прививками составили четверть таких случаев.

К настоящему времени ревакцинацию сделали 3,7 миллиона человек, а это более трети населения Израиля.

Система Green Pass

Эффективность ревакцинации была доказана, но как людей мотивировали сделать ее? Секрет прост: система Green Pass. Ее ввели еще в марте 2021 года, что вначале вызвало возмущение среди общественности.

Green Pass — это такой аналог ковид-паспорта, который можно получить, пройдя вакцинацию, переболев ковидом или получив отрицательный тест на коронавирус. Без него в Израиле сейчас фактически никуда не попасть.

С 12 ноября власти Израиля чуть облегчили правила, и теперь без Green Pass можно посетить культурные и спортивные мероприятия, молитвы на открытом воздухе, если там участвует до тысячи человек, и такие же мероприятия в помещении, если там до 100 человек.

При этом Green Pass все еще нужен для посещения марафонов, кинотеатров и театров, конференций и выставок. Он необходим для заселения в отели, посещения бассейнов и спортзалов, ресторанов, баров, столовых и кафе. Для посещения университета и других высших учебных заведений он также нужен.

Ранее для того, чтобы считаться полностью вакцинированным и получить Green Pass, было достаточно двух прививок. Теперь власти изменили правила, чтобы закрепить коллективный иммунитет. Если с момента введения второй вакцины прошло полгода, человек теряет статус привитого и должен пройти ревакцинацию, иначе доступ ко многим местам будет утерян.

Поначалу нововведение вызвало возмущение среди людей и даже протесты. Но правительство продолжило настаивать на своем. В итоге население начало массово записываться на ревакцинацию, а число заражений в стране — стремительно падать.