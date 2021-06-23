Победить пандемию без лишних жертв поможет коллективный иммунитет. Он появится благодаря вакцинации

Регионы России вслед за Москвой и Подмосковьем ввели частичную обязательную вакцинацию. Почти половина россиян такую политику поддерживает. Ведь лекарства от ковида все еще нет, а единственный способ обезопасить себя — привиться.

Коллективный иммунитет

К обязательной вакцинации в России отнеслись неоднозначно, хотя почти половина населения поддержала такую идею. Теперь в столице тестируют новый порядок: в заведения общепита с 28 июня можно будет зайти только при наличии специального QR-кода, который будут выдавать привитым через сайт «Госуслуги». Переболевшие тоже смогут получить QR-код. Также пропуском в рестораны и кафе может стать отрицательный ПЦР-тест, но действует он всего три дня.

Всемирная организация здравоохранения еще в 2020 году заявляла о том, что главным оружием человечества в борьбе с пандемией станет коллективный иммунитет. Он возникает, если значительная часть населения привита или уже переболела.

Именно благодаря коллективному иммунитету, например, закончилась испанка. Но перед тем как достаточное количество людей переболело, умерли десятки миллионов по всему миру. Сейчас же есть возможность закончить пандемию без таких жертв благодаря вакцинации.

Многие россияне уже прислушались к словам врачей — темпы вакцинации населения растут. Только в Подмосковье количество желающих привиться за последнее время увеличилось в 4-4,5 раза. Аналогичная ситуация сейчас и в Москве, а после объявления о введении QR-кодов желающих стало еще больше.

Рабочая схема

Свою эффективность вакцинация показывала уже не раз. Эпидемии прошлого — оспы, чумы, испанки и многих других болезней — удалось прекратить именно благодаря прививкам и коллективному иммунитету. В случае с коронавирусом убедиться в эффективности вакцинации уже можно на примере других стран, где большая часть населения получила спасительные инъекции.

В Израиле, например, отменили все коронавирусные ограничения внутри страны, даже масочный режим. Государство утверждает, что смогло победить опасную инфекцию благодаря тому, что привиты уже более 5,5 миллиона израильтян — это больше 50% всего населения и больше 70% взрослых.

В Словении тоже уверены, что пандемия уже осталась позади. Там привили четверть населения и останавливаться на этом не собираются. Причем уже сейчас в стране с населением более двух миллионов человек количество заболевших чуть переваливает за 100.

В маленьком государстве Сан-Марино ситуация еще лучше — там все население поголовно привито российской вакциной «Спутник V». В стране не стали сомневаться в ее надежности. Теперь, когда все граждане получили прививки, Сан-Марино принимает туристов, желающих вакцинироваться.

Открытие для российских туристов Турции тоже стало возможно именно благодаря масштабной вакцинации. В стране с каждым днем все меньше заболевших, полностью привиты почти 14 миллионов человек, больше 20 миллионов уже получили первую дозу.